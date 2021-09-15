Династия Чеканов: почему актерскую судьбу деда, сына и внучки называют несчастливой

Станислав Чекан – это актер, который сыграл в сотне художественных фильмов и прославился ролью в комедийной картине «Бриллиантовая рука». В киноленте Гайдая Станислав Юлианович исполнил яркую роль капитана милиции. В его карьере также есть любимые миллионами фильмы «Война и мир», «Любовь земная», «И снова Анискин».

Династия Чекан в настоящее время насчитывает уже 3 поколения артистов. В их судьбе были и счастливые, и грустные моменты, которые привели к трагедиям. О них мало кто знает, но кинокартины с участием основателя династии Чекан знает каждый.

Происхождение

В 1922 году в Ростове-на-Дону появился на свет Станислав Чекан, а спустя 10 лет родился его брат Владимир. Чекан не имел русских корней. Его отец был поляком, а мать немкой. Оба работали поварами, а в Первую мировую войну присоединились к армии Семена Буденного, который хорошо относился к ним, даже нянчил маленького Стаса. Позже это спасло семью.

В роковом 1937 году, когда будущему актеру было пятнадцать лет, его папу репрессировали. Затем арестовали и маму, а братьев разлучили. Младшего отправили в детдом, а старшему повезло меньше — его ожидала детская трудовая колония. Тогда это было, как приговор. Стал бы Станислав Чекан в итоге уголовником, если бы не случайность.

В колонии был театр, которым руководила бывшая артистка. Она разглядела в молодом человеке талант и вытащила его из уголовного болота. А спустя 2 года за их семью вступился Буденный, благодаря чему они все снова воссоединились. Позднее узнали, что их арест был результатом доноса человека, который затем заселился в их комнату в столичной коммуналке, где семья проживала раньше.

Профессия

Актерское дело Станислав Чекан продолжил, он обучался у Юрия Завадского. А затем была война. Будущего артиста тяжело ранили уже спустя год, он долго пролежал в госпитале. Когда Чекан поправился, начал выступать с концертами на фронте.

Во время войны будущий актер познакомился с Тиной Мазенко-Белинской. Вместе они прожили одиннадцать лет, но официально брак так и не зарегистрировали. В тридцать два года, уже став известным артистом, он встретил молодую Нонну Юльянович.

Некоторое время влюбленные скрывали отношения. Но было бы наивно со стороны знаменитого артиста считать, что об этом никто никогда не узнает. Слухи дошли до Тины, которая не просто закатила скандал, а организовала встречу в их квартире, пригласив туда Юльянович. В итоге Станислав Чекан оставил Тину и ушел к Нонне. В шестидесятом году у них родился сын Сергей, который также стал артистом.

Сергей Чекан

Нонна Юльянович была очень миниатюрной женщиной, но мужу спуску не давала. Станислав любил выпить в компании. Когда из-за отсутствия работы Чекан переходил со спиртным границы, супруга запирала его дома. Несмотря на это, он был хорошим супругом и папой. В наследнике актер видел свое продолжение, но понимал, что его сын другой — более скромный.

Сергей Чекан стал артистом, а сниматься в фильмах начал еще в детстве. Первой его работой была роль в фильме «Тени исчезают в полдень». В восьмидесятых у него также было несколько значимых ролей. Он сыграл в фильмах “Атака”, “Голова Горгоны” и других (всего 15 работ).

Но Чекану-младшему мало везло. Период его становления как артиста совпал с перестройкой и развалом Советского Союза. Работы не было даже у знаменитых актеров.

В 1990 году Чекан-младший женился на Софье Горшковой, с которой обучался в театральном училище. Спустя год у них родилась дочка Полина. Она ненадолго застала своего дедушку. Когда ей было всего три года, Станислава Чекана не стало. О его лейкозе супруга Нонна предпочла молчать до самой его смерти в 1994 году. Актер так и не узнал, что тяжело болен.

Случайность

Сергей Чекан очень переживал уход папы. Мужчина тогда стал актером дубляжа, принял участие в озвучке более 200 персонажей, но не мог смириться с невостребованностью в кино. К сожалению, у Сергея было пристрастие к пагубным привычкам.

Он пережил своего отца всего на десять лет. Во время загула мама с супругой закрыли его дома. Сергей выпал из окна. Ему было всего сорок четыре года.

Полина

Полина Чекан в настоящее время продолжает актерскую династию. Девять лет назад она окончила Щепкинское училище, выступает на сцене театра Ленком.

Вместе с мамой Софьей Горшковой она иногда снимается в телесериалах. В основном она работает актрисой дубляжа. Многие из окружения Полины не знают, что она внучка знаменитого Станислава Чекана. Некоторые считают ее несчастливой, но она с этим не соглашается. Полина рада, что занимается дубляжом, ей это нравится. А то, что зрители не видят ее на экране, ее не расстраивает.