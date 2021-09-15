 

Мнение: WADA может разрешить спортсменам употреблять марихуану

15.09.2021, 23:10, Разное
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WADA может разрешить спортсменам употреблять марихуану

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит возможность исключения марихуаны из списка запрещенных препаратов. Об этом сообщает France 24.
В следующем году будет проведено научное исследование этого вопроса. Уточняется, что применение марихуаны точно будет запрещено до конца 2022-го.
В организации задумались об этом после дисквалификации американской легкоатлетки Ша'Карри Ричардсон. 21-летняя спринтерша сдала положительный тест на каннабис.
Американка была отстранена от соревнований на месяц и не смогла принять участие в Олимпиаде в Токио. Тогда некоторые специалисты и спортсмены посчитали запрет вещества устаревшим и бесполезным. Сама Ричардсон заявила, что использовала марихуану из-за тяжелого психологического состояния после смерти матери.

https://m.lenta.ru/news/2021/09/15/wadazadumalos/amp/ – цинк

Будет весьма забавно если разрешат.
Интересно, если бы тест на марихуану оказался бы положительным у спортсменки из России, вошла бы WADA в ее положение?
И конечно есть такой вопрос – задумалась бы WADA о легализации такого вида допинга, если бы с марихуаной не попалась бы спортсменка из США?

Источник: Colonel Cassad



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