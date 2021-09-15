Проценко назвал спортсмена-паралимпийца Бурлакова своим героем

По словам Дениса Проценко, существенных замечаний к тактике средств интенсивной терапии в ковидном госпитале в Таганроге нет. Однако главврач больницы в Коммунарке дал рекомендации по лечению спортсмена-паралимпийца Сергея Бурлакова и других пациентов. Кандидат медицинских наук пообещал продолжить консультировать таганрогских коллег в будущем.

Проценко назвал Бурлакова своим героем. Главврач коммунарской больницы отметил, что этот спортсмен не первый год учит всех, что нет ничего невозможного. “Раз так, то я уверен, что и ковид мы с вами преодолеем”, – сказал специалист паралимпийцу.

Руководитель таганрогского госпиталя Дмитрий Сафонов рассказал, что в медучреждении благодаря необходимому количеству медикаментов, оборудованию и профессиональному персоналу можно заниматься не только лечением ковида, но и заниматься реабилитацией, чтобы переболевшие пациенты покидали госпиталь полностью здоровыми.

Однако больница нуждается в современной методической помощи, поскольку она загружена на 90%, сообщил Сафонов.

Напомним, Сергей Бурлаков – спортсмен-инвалид. Он является многократным чемпионом мира, рекордсменом книги рекорда Гиннесса, президентом федераций паракарате России. Также спортсмен – член Общественной палаты России, первый заместитель председателя комиссии по доступной среде и инклюзивным практикам.

Ранее “Дни.ру” писали, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, а также уполномоченный при президенте по правам человека Анна Кузнецова включены в федеральную часть списка “Единой России”.