Произошла первая в истории госпитализация из-за компьютерной зависимости

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15.09.2021, 23:02, Разное
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Испанский подросток стал первым человеком в истории, который попал в больницу из-за компьютерной зависимости. Недуг развился у юноши в результате тяжёлой психологической травмы.

Местные СМИ сообщили, что испанец пристрастился к знаменитой игре Fortnite после смерти родного человека. Постепенно он перестал выходить из дома, общаться с людьми, посещать врачей, а его успеваемость в учёбе заметно снизилась. Медики диагностировали у него сильную форму игровой зависимости, сообщает телеканал “Царьград”.



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