Произошла первая в истории госпитализация из-за компьютерной зависимости

Испанский подросток стал первым человеком в истории, который попал в больницу из-за компьютерной зависимости. Недуг развился у юноши в результате тяжёлой психологической травмы.

Местные СМИ сообщили, что испанец пристрастился к знаменитой игре Fortnite после смерти родного человека. Постепенно он перестал выходить из дома, общаться с людьми, посещать врачей, а его успеваемость в учёбе заметно снизилась. Медики диагностировали у него сильную форму игровой зависимости, сообщает телеканал “Царьград”.