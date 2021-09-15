Мнение: Письмо: “Ощущение безвкусности всего”

Если человек не может разлюбить того, кому он очевидно не нужен, проблема всегда в одном.

Он не считает, что не нужен, он подпитывает и поддерживает фигуру посредством короны, перебирает шкатулочку, греет эту фигуру, поэтому она не уменьшается и от нее трудно оторвать фокус.

А вот немного о другом письмо. О фрустрации после неудачного романа, о депрессии после закончившихся отношений.

Часто такая фрустрация становится поводом для того, чтобы снова начать питать корону и растить фигуру, эту или другую такую же, равнодушную.

Но и сама по себе фрустрация – очень неприятное состояние.

Главная причина такой фрустрации – ЗВ. “Ничего не хочется” после отношений, потому что нет четкого понимания отказа вам, кажется, что вы разочаровались сами и не хотите больше ничего. Если была бы рефлексия своего желания и отказа вам, появилась бы здоровая агрессия и даже азарт получить что-то другое, а с ними появилась бы энергия на перемены.

Многие напрасно сомневаются, что снятие ЗВ имеет такую живительную и мотивирующую силу. Это действительно так.

Фрустрация ресурса всегда связана с ЗВ.

Аргументируйте в комментариях, если понимаете это.

В письме найдите ЗВ и опишите, как он появился и рос.

А еще найдите репейник. Репейник – вторая причина фрустрации. Вы застреваете в прошлом, но не из-за “травмы” как думают многие, а благодаря репейнику.

Репейник – вид полевого мусора, который удерживает фокус на эпизодах прошлого. Это не “якоря” и не “крючки”, никто вам это не кидал и не внедрял, вы сами насобирали это благодаря лазам мимо границ. Вместо того, чтобы возделывать свое поле и заботиться о полезных культурах, вы лазили по чужим кустам и нацепляли репейник. Репейник нельзя понимать как конкретные сведения, это колючие и липкие живые комки из представлений, мыслей, ощущений, обрывков информации, которые ведут свою отдельную жизнь в вашем поле и не растительную, а животно-паразитическую.

Чем-то репейник похож на мусор из шкатулочки, но содержимое шкатулочки вы сами достаете и сами перекладываете, а если не трогаете шкатулочку, то этот мусор вам не мешает жить. А вот репейник сам напоминает о себе, от него все зудит и чешется, и, чтобы отцепиться от него, надо проделать работу.

Попробуем начать с разбора репейника (кроме ЗВ) в этом письме, а потом поговорим про работу.

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Здравствуйте, Эволюция.

Мне 38 лет, у меня трое детей – школьников, с бывшим мужем в разводе уже несколько лет. Я нормально зарабатываю, нормально выгляжу, всю неделю провожу на работе, вечера и выходные – с детьми. Из помощников у меня одна няня.

Несколько лет назад у меня завязалась дружба с женатым коллегой из другого города. Он мой ровесник, должность чуть выше. Общались по работе, изредка виделись, у нас оказалось много общих тем и интересов, в основном связанных с детьми. Потом он стал иногда звонить просто так. Он упоминал, что есть разногласия с женой. Весь ковидный год мы не виделись. По мере того, как портились его отношения с женой, он звонил мне всё чаще. По его словам, они ссорились, жена часто угрожала ему разводом. Он очень заботится о своей семье и очень привязан к детям. Этим он очень нравился мне, я его сравнивал с отцом моих детей и жалела, что повезло не мне, а другой женщине и что мужчина, настолько преданный и заботливый, не получает от жены благодарности и нежности. Он говорил мне, что общается со мной потому, что не находит такого общения в семье. Я думала, как бы я хотела такого мужа, но я видела, как он ценит свою семью и была уверена, что мне ничего не светит. Мне казалось, что я вела себя прилично и на чужого мужа не зарилась.

Этой весной мы несколько раз встречались в командировках. Его отношение ко мне изменилось, взгляд стал не дружеским, а по-мужски заинтересованным. Я сначала не соглашалась с ним целоваться, но очень быстро сдалась. Он распалялся, хотел остаться на ночь, я всё с большим трудом провожала его вечером, он не хотел уходить, как-то в пылу сказал, что любит меня. Я понимаю, что это было сказано под влиянием эмоций, но слова эти его помню. Я моментально влюбилась в ответ. Жена его, видимо, чувствовала, что происходит, и их отношения ещё больше разладились.

Он звонил мне каждый день, говорил, что, пока мне не позвонит, не может уснуть, в наших отношениях стало много романтики, он устраивал немыслимые маршруты командировок, чтобы проехать через мой город, и настолько прочно вошёл в мою жизнь, что мне стало казаться, что вот сейчас он разведется с женой и мы будем вместе, хотя он ничего подобного не озвучивал. Он давно говорил, ещё до начала этой истории, что хотел бы переехать в мой город, и я была готова помочь ему с работой. Моя собственная жизнь и быт налажены, у меня своя квартира, бывший муж платит алименты, мы нормально обеспечены. Я была готова и его детей принять и растить, если он не захочет оставить их жене.

Но прошла пара месяцев и стало понятно, что движения в сторону моих фантазий не предвидится. Он мне ничего не предлагал. Летом он был в отпуске с семьёй проездом через мой город. Мы с ним увиделись мельком, в остальное время он был занят семьёй, и мне стало так неприятно от осознания того, что я – номер два. Что, возможно, он помирился с женой и, возможно, чувствует передо мной какую-то ответственность и не может мне об этом сказать. И что, скорее всего, он, встречаясь со мной, обманывает жену и плохо чувствует себя от этого. И я точно не хочу чтобы он со мной общался из чувства долга и ещё меньше хочу сидеть и зависеть от того, помирится он с женой или нет.

Я написала ему, что чувствую, что наше общение нечестно по отношению к его жене и что я бы не хотела, чтобы у моего мужа был такой друг как я. Написала, что хочу прекратить общение, не связанное с работой. Заблокировала его, потому что меня страшно болтало в тот момент.

Мы работаем в одной компании, и связаться со мной ему ничего не стоит даже будучи в блоке в мессенджере. Но он этого не сделал. И потом приезжал к нам в командировку и никак не попытался выйти со мной на связь. Значит, все мои опасения подтвердились.

Прошло несколько месяцев. Я понимаю, что не должна зацикливаться на нём. У меня и так очень много дел и на работе, и дома, и есть, чем себя занять и в будни, и в выходные. Но меня не покидает ощущение какой-то бессмысленности и безвкусности всего, чем я занимаюсь. Я понимаю, что хорошо бы отвлечься, возможно, на какие-то новые знакомства, но у меня правда нет на это времени, а ещё сил и желания. Работа и дети забирают всё время, особенно с началом учебного года, я набрала себе проектов по работе и купила обучение на интересную мне тему, чтобы не было времени на разрушающие мысли, но мне всё равно очень грустно. Разберите, пожалуйста, мою историю.