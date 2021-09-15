Минкульт Украины внес Morgenshtern в “черный список”. Теперь его имя там указано дважды

Теперь имя музыканта там указано дважды. 29 апреля в список внесли Алишера Тагировича Валеева (его фамилия при рождении), 15 сентября – Алишера Тагировича Моргенштерна (он рассказывал, что взял фамилию матери в 14 лет).

Сейчас в “черном списке” Минкульта 205 человек.

Контекст:

Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой. В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

Morgenshtern запрещен въезд в Украину. В СБУ объясняли, что причиной включения рэпера в список лиц, угрожающих национальной безопасности, стала пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.

Несмотря на официальный запрет въезда, Morgenshtern хотел приехать в Украину. “Я хочу приехать в Украину. Очень-очень хочу. Там самые сумасшедшие концерты за всю мою жизнь. Именно украинские”, – заявил в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону.

Он запланировал три концерта в Украине этой осенью: 13 ноября – в Запорожье, 15 ноября – в Харькове и 16 ноября – в Киеве. Афиши и сейчас есть на сайте Kontramarkа, хотя еще 13 сентября в СБУ напоминали, что любые гастроли Morgenshtern на территории Украины запрещены.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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