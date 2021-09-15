 

Боевики на Донбассе запросили тишину и обстреляли автомобиль СЦКК из артиллерии и минометов – военные

15.09.2021, 22:44, Новости дня
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14 сентября в 23.15 в районе поселка Шумы боевики обстреляли автомобиль СЦКК – ЗИЛ-131 белого цвета с соответствующими опознавательными знаками. Они открыли огонь из артиллерии калибра 122 мм и миномета 120 мм, отметили в штабе.

В результате обстрела зафиксированы осколочные повреждения кабины, кунга и колес автомобиля, а также разрывы на прилегающей территории.

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В 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ сообщили, что перед обстрелом боевики сами обращались в СЦКК, запрашивая тишину. При этом оккупанты стреляли точно по белому ЗИЛу, так как его “невозможно ни с чем спутать”. В бригаде уточнили, что члены СЦКК не пострадали.

https://www.facebook.com/10brygada/posts/4097767060351312

https://www.facebook.com/10brygada/videos/260159632629946/

В штабе ООС заявили, что в случае дальнейшего обострения обстановки и несоблюдения боевиками режима прекращения огня, ВСУ оставляют за собой право дать адекватный ответ с использованием разрешенных Минскими договоренностями сил и средств.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

Количество обстрелов со стороны боевиков на Донбассе с начала 2021 года растет в геометрической прогрессии, сообщил 14 сентября глава украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня Александр Апполонов. По его словам, такого дерзкого применения средств огневого поражения со стороны оккупантов не было с 2016 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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