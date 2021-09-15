Замглавы Меджлиса Джелялова поставили в российском СИЗО на учет как “склонного к терроризму” – адвокат

“Буквально накануне нашей встречи Нариману сообщили, что он поставлен на профучет как лицо склонное к совершению террористических и экстремистских преступлений. Что явно свидетельствует о полном незнании сотрудниками СИЗО принципов уголовного производства и такого понятия как презумпция невиновности. Конечно же, все подобные незаконные административные решения мы будем обжаловать”, – написал Полозов.

По словам адвоката, Джелялов выглядит хорошо и не жалуется на здоровье. Оккупанты содержат его в двухместной камере в так называемом спецблоке, где ограничено взаимодействие не только с внешним миром, но и с другими заключенными. Его единственный сокамерник – фигурант дела о религиозной организации “Свидетели Иеговы”, которую запретили в России и в аннексированном Крыму.

Джелялов рассказал также, что тюремные врачи осмотрели его и сделали прививки от оспы и гепатита, объяснив это тем, что в учреждении “много всякой заразы и необходимо себя обезопасить”.

https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/4433869553345073

Как стало известно сегодня, в РФ на учет как “склонных к нападению на сотрудников исправительного учреждения” поставили крымских татар, фигурантов дела “Хизб ут-Тахрир”, которые отбывают заключение в колонии №16 в Салавате (Башкортостан, РФ). Им пояснили, что выполняют распоряжение руководства УФСИН, которое после убийства в Курганской колонии решило ставить на профилактический учет всех осужденных по статье 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в ней).

Профучет может быть основанием для перевода заключенного в СУС (строгие условия содержания) или единое помещение камерного типа. Таких осужденных конвоируют с усиленной охраной, они лишаются шансов на досрочное освобождение и смягчение условий отбывания наказания, поясняли в “Крымской солидарности”.

Контекст:

Российские силовики 3 сентября задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе в селе Перевальное. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемовых и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Джелялову, после чего его увезли.

В тот же день к зданию ФСБ в Симферополе пришли протестовать крымские татары. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы. В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.

6 сентября подконтрольный оккупантам “Киевский районный суд” Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эскендер и Арсен Ахтемовы получили 10 и 15 суток админареста. Защита Джелялова обжаловала арест.

10 сентября Джелялову предъявили обвинение в совершении диверсии.

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