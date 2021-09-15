Мнение: Почему Путин самоизолировался?

Президент сообщил, что ушел на самоизоляцию.

Дословно: «Это связано с тем, что некоторые члены моего окружения заболели. Один из сотрудников, который работает со мной в непосредственной близости, заболел. Он вакцинировался, у него антитела упали. Он ревакцинировался, но, судя по всему, поздновато».

И это притом, что даже в самые суровые дни пандемии в прошлом году президент регулярно появлялся в телевизоре, продолжая работать, проводя совещания и раздавая поручения по видеосвязи. И тем самым демонстрировал, что он на посту, крепко держит в руках бразды правления Россией и народонаселением России.

А сейчас, вдруг, решил полностью самоизолироваться. Почему?

Народонаселение заволновалось. Версий много. Начиная с самого абсурдного, что Путину все осточертело и он решил передохнуть… Закачивая не менее абсурдной, экзотической версией, что президент болен и ему требуется операция.

Лично я в эти версии не верю. Подозреваю , что причина неожиданной самоизоляции президента куда более прозаична. И связано это с выборами депутатов Госдумы России.

Думаю, что Путин решил дистанцироваться от той вакханалии, которая, похоже, будет происходить в России в дни голосования и на подсчете голосов. Мол, я сделал все, что мог, дал на подмогу Шойгу и Лаврова, раздал избирателям деньги, а дальше давайте без меня…

В моем родном Татарстане уже поговаривают, что в городах «обеспечат» явку под 70%, а в сельских районах и того больше – под 90%. Для меня очевидно, что такая явка возможна только при тотальной фальсификации. Реальная же явка в Татарстане, думаю, будет в пределах 45-50%.

Вдругих регионах, думаю, тоже не обойдется без наперсточничества, вбросов и фальсификаций…

Вот, думаю, Путин и решил дистанцироваться от этого избирательного произвола и ушел на самоизолцию.

Какие еще есть версии, почему президент самоизолировался?

Фотография отсюда

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