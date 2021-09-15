 

Власти Южного Йемена объявили чрезвычайное положение

15.09.2021, 22:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлава администрации Южного Йемена Айдарус аз-Зубейди объявил чрезвычайное положение в южных провинциях на фоне наступления мятежников из шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) и массовых акций протеста против бедственного положения, сообщила пресс-служба Переходного совета Южного Йемена.

«Объявляем чрезвычайное положение во всех провинциях юга, начиная с этого дня», – приводит сообщение Переходного совета Южного Йемена РИА «Новости».

При этом аз-Зубейди объявил о повышенной боеготовности для вооруженных сил юга, чтобы «быть готовыми к обороне, защищая свою землю, религию и нацию, и использовать всю силу для противостояния угрозе со стороны мятежников-хуситов».

Столкновения во время демонстраций на юге проходят на фоне наступления хуситов в богатой полезными ископаемыми провинции Мариб, последней провинции на севере, которую контролирует центральное правительство.

Напомним, в мае глава МИД Йемена назвал Россию ключевой страной на международной арене и выразил надежду на участие Москвы в урегулировании конфликта.



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