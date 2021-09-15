Устанавливаем четкие границы и объясняем, чего хотим от ребенка: эффективная дисциплина

Дисциплина – это своеобразный регулировщик, который помогает ребенку двигаться в верном направлении. Именно правила поведения помогают не причинять вред себе и окружающим. Дисциплину бывает трудно привить. Но надо помнить, что чаще всего дети копируют родителей. Поэтому и начинать стоит с себя.

Основная составляющая

От правильно привитых правил поведения и дисциплины зависит будущее ребенка. Это основополагающая в том, какое направление он выберет в жизни. Более того, она влияет на взаимоотношения со сверстниками, с сослуживцами, с окружающими. Есть пять правил, которые помогают научить малыша дисциплине. Рассмотрим эти правила.

Личный пример

Начинайте с себя. У маленьких детей чувства и эмоции преобладают над разумом. Именно поэтому важно показать дисциплину на своем примере.

Как показывает практика, сколько бы умных бесед и лекций по правильному поведению проведено не было, ребенок все равно скопирует своих родителей.

Задача родителей заключается в том, чтобы сначала самим поступать правильно, а уже затем объяснить ребенку, как надо и можно поступать, а как нельзя. Очень важно строить отношения с детьми на доверии, избегать лжи и недосказанности.

К примеру, если вы говорите ему, что мусорить нельзя, но сами на его глазах бросаете мимо урны конфетные обертки, то как ребенок должен это понимать?

Терпение и настойчивость

У всех детей разный темперамент. Одних малышей бывает сложно приучить к дисциплине. Другие уже с раннего возраста проявляет самостоятельность, поэтому способен не только регулярно заправлять свою кровать по утрам, но и помогать родителям.

Приучать к дисциплине нужно последовательно. Сначала малыш не может уловить связь между поступками и их последствиями. Сперва нужно голосом, интонацией, мимикой показать ему, что он делает не так. Только через время вводится слово “нельзя”. На ошибки нужно указывать даже маленьким детям. Не нужно думать, что пока ребенок мал, ему все дозволено. Ваши указания должны быть мягкими, ненавязчивыми, но постоянными и настойчивыми.

Общение на равных

Мало кому из нас понравится приказной тон. Так происходит и с детьми. Нельзя давать детям просто команды. Ребенок должен понимать причинно-следственную связь.

Поэтому очень важно относиться к своему малышу с уважением и общаться на равных с маленького возраста. Он вас поймет, если вы будете с нм честны. Дети очень чуткие, они сразу улавливают фальшь. Вы должны проявлять у ним уважение. Если так случится, что вы сорветесь, ошибетесь, то нужно будет признаться ребенку в том, что в ошиблись.

Наказания

В каждом доме есть запреты. Зачастую они связаны с опасными вещами (розетки, утюг, бытовая техника, химия для уборки и т.д.). Если малыш, несмотря на запреты, продолжает шалить с опасными вещами, то без наказаний тут не обойтись.

У каждого родителя свои меры. Кто-то ставит деток в угол, чтобы у них была возможность остаться наедине со своими мыслями и обдумать поступки. Некоторые лишают любимой игрушки или обещанного похода в кино. Помните, что наказание должно соответствовать по тяжести с совершенным проступком.

Слишком много ограничений

Чем чаще вы произносите слово “нельзя”, тем быстрее оно теряет свою силу. Поэтому в ваших интересах спрятать все опасные предметы в недоступные места для детей. Тогда слово “нельзя” вы не будете произносить на каждом шагу.

Есть и противоположная сторона слово “нельзя”. Если вы довольно редко произносите это слово, но так, что уже не помогут ни слезы, ни уговоры, то в будущем для ребенка оно будет иметь большой вес. Этим вы повышаете психологическую устойчивость малыша.

Совсем ничего не запрещать тоже нельзя. Если вы придерживаетесь такого принципа в воспитании, вашему ребенку будет сложно адаптироваться в обществе, где существуют определенные правила поведения.

Надеемся, эти советы помогут вам приучить ребенка к дисциплине.