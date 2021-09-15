 

Мнение: Техническое. 15.09.2021

15.09.2021, 22:16, Разное
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Проблема с компьютером вроде решилась.
Помогла чистка БП и кулеров, сброс БИОСа и переустановка драйверов на материнку. Что именно из этого помогло так и не понял, но что-то из этого. Аномальные перезагрузки и зависания вроде бы исчезли.
Всем спасибо за советы и предложения.

PS. Фотография с чудесного мероприятия ниже.

Симпатичная женщина на фото – Александрия Окасио-Кортес общественная активистка и член Палаты представителей США. Александрия называет себя «небелой женщиной из рабочего класса», борется за БЛМ, МиТу и т.д. Выступает за демократический социализм!
В данном случае выступает на балу Met Gala. На Александрии прекрасное платье с надписью «Обложим налогами богатых» на спине. Само платье бесплатно предоставлено черной женщиной-дизайнеркой-активистом. Позже его можно будет продать за солидные деньги.
Для понимания быдлом рабочим и крестьянами кривозубыми, бал Мет Гала курируется Институтом костюма при Метрополитен-музее в Нью-Йорке и проводится каждый год на какую-нибудь тему: Белый дом в годы пребывания Жаклин Кеннеди, Вклад супермоделей в моду, Супергерои и мода и т.д. То есть цель мероприятия – собрать самых известных и богатых людей мира и дать им пройтись в самых вычурных и дорогих нарядах.
Средний гость этой Маравильи выглядит вот так:

Билет на ультрапафосное мероприятие стоит $30 000, а место за столиком обойдется уже в $275 000 как минимум. Как рассказывает сама Александрия, ее пригласили бесплатно, потому что мероприятие «общественно значимое».
Говорят, американское быдло рабочее почему-то осталось недовольно тем, как его права защищают. Ну, хули с них взять. Быдло ведь.

https://vott.ru/entry/595468 – цинк

Источник: Colonel Cassad



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