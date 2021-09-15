Ученые рассказали, как отсрочить наступление деменции

Эпидемиолог Марта Клэр Моррис из Университета Раша (Чикаго, США) опубликовала статью в журнале Neurology о пользе правильного питания для отсрочки когнитивного спада.

По результатам многолетних исследований, проведенных группой ученых, которых возглавляет Марта Клэр Моррис, были сделаны выводы, что сторонники зеленых диет в среднем дольше сохраняют свои когнитивные способности, чем люди, которые не ограничивают себя в потреблении красного мяса, масла, жаренной и жирной пищи, мучных изделий, пива.

Исследователи считают, что употребление всего одной порции листовой зелени может отсрочить наступление деменции до 11 лет. Рекомендуется также есть свежие овощи, бобовые, орехи, мясо птицы, рыбу. Кроме всего прочего, учеными было отмечено, что правильно подобранное питание также помогает людям, которые перенесли инсульт.

В исследовании принимало участие 960 человек. Средний возраст участников – 81 год. Наблюдения проводились в течение десяти лет. В результате было отмечено, что когнитивные способности снижались у всех пожилых людей, но у тех, кто регулярно употреблял зелень, снижение проходило медленнее, чем у людей, которые ее почти не употребляли.

Источник: ufacitynews.ru