 

“Железный купол” на Украину: СМИ раскрыли план Конгресса США

15.09.2021, 22:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Конгресс США включил поправку к оборонному бюджету на 2022 год, которая должна “заставить” Джо Байдена и его администрацию продать или передать Украине американо-израильскую систему ПВО “Железный купол”. Об этом сообщило американское издание Politico в понедельник, 14 сентября, ссылаясь на свой источник.

Автор статьи Пол МакЛири отметил, что поставка “Железного купола” на Украину усилит напряженность между Киевом и Москвой. Также журналист посчитал нужным написать о том, что Россия давно жалуется на американскую систему противоракетной обороны в Румынии и утверждает, что ее могут использовать для наступления.

Кстати, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пообещала уточнить сообщение о поставке “Железного купола” на Украину. Она напомнила, что во время переговоров американского и украинского лидеров 1 сентября речь шла об оказании дополнительной помощи Киеву.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что война между Россией и Украиной возможна. Лидер Незалежной считает, что русские и украинцы стали врагами. При этом политик не исключил, что когда-нибудь отношения двух стран нормализуются и победит добро.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.07 / Из Канады пишут….

25.10 / Как размножаются инопланетяне?

08.05 / Суд оштрафовал «Первый канал»

26.06 / Мнение: О полном позоре Америки

05.10 / Мнение: Когда прекратят спектакль

03.08 / Россиянин Евлоев взял золото Олимпиады по греко-римской борьбе

13.05 / Не место Урганту быть тут — всего один нам нужен шут!

08.11 / Валя хочет ребёночка – Личное мнение

28.04 / У четверти госпитализированных с COVID-19 детей симптомы сохраняются до 5 месяцев

02.02 / Лукашенко предложил перевести Навального в минский СИЗО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика