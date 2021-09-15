Мнение: Письмо: “Хорош черт”

В этом странном письме автор спрашивает, что у нее в поле.

У нее вместо поля – яма.

Как эта яма появилась и углубилась, расскажите ей сами.

teniqu

Добрый день, уважаемая Эволюция и комментаторы. Я отправляла Вам письмо недавно, но оно не попало на разбор. Пишу снова, так как история получила продолжение, а вопросов стало только больше.. Я не понимаю где были шаги, а где ходы с моей стороны и со стороны парня, в каком месте произошли изменения в поле и был ли вообще шанс что-то изменить. Мне кажется, что многое я сама сделала неправильно, завалив свою СЗ для него, и теперь мне сложно оторваться из-за этого.

Я замужем, есть маленький ребёнок. Замуж я вышла довольно рано, в 20 лет. Преподавала до декрета в языковом клубе английский, закончила аспирантуру в прошлом году, потом ушла в декрет. После декрета планирую еще преподавать в институте. Также, раньше подрабатывала немного дома, брала учеников. Мужа часто нет рядом, он работает в другом городе, часто уезжает в командировки. Отношения у нас дефолтные, но в целом ровные. Так вышло, что появился любовник.

Началось всё так:

Возле нашего частного сектора, на окраине города, ремонтируют мост через речку. По этому мосту нам все равно приходится ходить каждый день потому что на той стороне вся цивилизация. И увидела я там однажды рабочего (нерусского), который очень похож на моего однокурсника, засмотрелась на него (думала реально он и очень удивилась потому что знаю, что тот работает в другом месте). Он повернулся и посмотрел на меня, я улыбнулась ему. На след день он подошёл ко мне, я гуляла с ребенком, улыбался, я тоже улыбнулась, спросил сколько времени (сам стоял с часами на руках)), я сказала. Потом он просто стоял рядом со мной и молчал, ждал наверное что я что-то скажу, но я тоже молчала и специально отвлеклась на ребенка. Он постоял и ушел обратно к мосту работать. Рассмотрела повнимательнее его внешность – специфичная, симпатичным не назовёшь. Но хорош черт, очень мужественный, это и притянуло. Улыбки продолжились. В общем, каждый день я выходила гулять, шла через мост и видела его, каждый день мы улыбались друг другу, здоровались. Он мог и не один раз за день поздороваться) Тогда я поняла, что стала думать о нем часто, он проник в мои мысли. Живут они кстати недалеко от нас, в вагончике около моста. Продолжалось это всё недели 3, за это время несколько раз он пытался подойти. Первый раз подошёл когда я шла домой одна, догнал меня, но я торопилась, поэтому разговора не вышло, перекинулись только парой фраз, даже не узнали имена. Второй раз он подошёл когда я вечером вышла гулять с ребенком, поговорили подольше. Узнали имена друг друга, сколько лет (оказалось что он ровесник мой, хотя выглядит гораздо старше, думала ему около 40, а ему только 30), оказалось что он сам же начальник всей стройки, а не просто рабочий, не женат, детей нет. Да, ОЗ его оказалась выше, чем я представляла. Потом он спросил замужем ли я, не стала юлить, сказала да. Спросил дома ли муж, и когда узнал что нет, спросил можно ли в гости. Вот тут я офигела. Понятно стало, что сразу низко так меня оценил, но все-таки было неожиданно. Видимо он так привык? Ну неважно, я сразу же распрощалась с ним и ушла, сказала нам надо идти. На след день не ходила через мост, гуляли по нашим улицам, а не в парке – не хотелось с ним встречаться. Один раз только в этот день он шел мимо наших домов сам и увидел меня издалека, приостановился, смотрел, я сразу же зашла в ворота. На след день нужно было в магазин, пришлось идти по мосту, конечно встретила его, он снова улыбался. Я просто поздоровалась со всеми рабочими. На обратном пути и на следующий день он на меня смотрел, а как только я поворачивалась на него, сразу отворачивался. Следующие дни встречались взглядами, потом снова пошли улыбки. Через день вечером встретила его в парке за мостом, гулял там один, он снова ко мне подошёл, прогулялись немного, поговорили, точнее он как-то больше молчал и улыбался, я что-то рассказывала, спрашивала у него. Говорю, что вы очень много работаете устаёте наверное, сказал что ему несложно, он любит работать. Потом опять спросил есть ли муж дома, я сказала “нет, а что такое?”, он сказал что ничего и потом сразу же сказал, что ему пора домой, завтра если что увидимся, и быстренько свинтил. Ну ок,думаю, иди, хотя я думала что с первого раза понял, что домой я его не приглашу, я тогда вроде чёткое нет сказала. После этого 3 дня я не ходила в сторону моста, приехал муж и привозил сам все что нам нужно было. Всё равно думала о нем. Через 3 дня с подругой договорились встретиться в парке вечером с детьми, прошла мимо него – смотрит, здоровается. Поздоровалась с ним тоже. И вроде я вижу, что каждый раз когда я иду и он видит меня, он отходит покурить или звонить, идет в это время в мою сторону, или встаёт там, где я точно мимо пойду (на мосту оставлен один небольшой проход для пешеходов), а все равно думается про его ОЗ. У него ведь жены и детей нет. А у меня ребенок и муж. Но продолжает же улыбаться, даже когда понял, что в гости ко мне не вариант. Кстати, вспомнила, что однажды давно еще видела его рядом с их вагончиком, он стоял с женщиной с соседней улицы. Ей лет 45, дети у нее, сын взрослый, дочка помладше. А потом еще однажды ее дочка показывала на него своей подруге, и что-то говорила, вроде как того что он к ним в гости приходил. Я сзади шла и слышала. Но это было месяца 2 назад. Еще как-то раз с ним около моста стояла полная женщина, тоже за 40. В общем, женщины у него здесь есть, разные, видно ходит к ним в гости. Однажды приезжал его старший брат (как он потом сказал мне), я шла мимо них с ребенком. Они стояли, смотрели на меня, он улыбался мне и в это время говорил что-то брату (что-то на своем языке), брат тоже в это время смотрел на меня и что-то спросил еще у него.

После того случая, когда мы 3 дня не ходили через мост и не виделись с ним, он сам приехал в наш сектор вечером, увидел меня, подошёл. Что-то говорил на нейтральные темы. Потом вышла моя соседка, позвала меня, я отошла к ней. У нас многие соседи общаются с этими рабочими, бывает даже подкармливают их, да и мы с ним разговаривали про мост, я спрашивала что и как там будут делать, поэтому, думаю, ничего подозрительного не было в нашем разговоре. Он потом стоял в стороне, смотрел на нас, наверное ждал что я к нему вернусь, не дождавшись ушёл. Сел в машину и резко газанул. Утром на след день встретились, я позвала его погулять вечером. Мама у меня живет на соседней улице, согласилась посидеть с ребенком и на след день мы с ним пошли гулять в безлюдное место. Почему-то его удивило, что я не курю и не пью почти. Говорит, что в его окружении все курят. Шли с ним рядом, разговаривали, спросил про мою работу, я рассказала. Потом взял за руку, поцеловал, все как в тумане) темно, почти ночь, говорит очень хочу тебя, давай прямо здесь (у речки, ага). В общем, не хотелось мне с ним спать сразу в первую встречу, а тем более на улице. А еще ему кто-то всё звонил, а он сбрасывал, несколько раз звонили. Говорит друг ему звонит, ага, друг 5 раз (наверное) подряд в 10 вечера будет звонить)) В общем, он вроде как обиделся, уговаривал, пытался манипулировать, что мол ты значит не хочешь меня вообще. Говорю, хочу, но не здесь, давай встретимся завтра в городе, в отеле. Нет, говорит, если не хочешь сегодня, значит и завтра не захочешь. И вообще, если сегодня нет, значит завтра тоже не будем встречаться. Иду молчу. Спросил, почему такая грустная? Говорю, ты не хочешь встречаться со мной завтра. Говорит: “Никогда так не говори”. Потом просто шли, говорили на нейтральные темы. Расходимся, говорю значит завтра не увидимся? Он дает мне свой номер, я записываю. Я думала, что сейчас мой спросит, но нет. Сказал “позвони мне завтра, если будет удобно, то встретимся”, целует в щеку и уходит. Я стою в шоке. Звонить конечно не стала. Еще на след день подумала, что зря вообще начала предлагать этот отель. Решила забить. Вижу его на след день, улыбается, я просто прохожу мимо. Еще через день увидел меня, встал на мосту, на проходе, смотрит – прохожу мимо. Он что-то говорит мне в след, я отвечаю жестом и иду дальше, не останавливаясь. Еще через день приехал в наш сектор вечером на машине, перегородил мне дорогу с вопросом: “почему не звонишь, я же жду”. Говорю “Забыла”, он “как это так, я ждал”, говорю что ок, наберу позже и ушла. Позвонила ему из дома, опять говорил что ждал звонка, а я не позвонила. Я сказала, что ты же не хотел, отнекивался. Сказал что неправда, очень хочет, давай встретимся и все такое. Говорю “Соскучился что ли?”, а он мне так “угу”. Говорю что сегодня не могу уже, предлагаю завтра. Опять начал говорить что я не хочу видимо встречаться, что сейчас он выйдет и чтобы я выходила тоже, он будет ждать. Говорю, что не надо так ставить вопрос, не хочу и не могу – это разные вещи, что я хочу встретиться с ним, снова предлагаю завтрашний день. Ок, договорились встретиться назавтра. Он: “позвонишь завтра?”, я говорю: “нет, ты позвони”, он: “почему ты не хочешь звонить, тебе сложно?”, договорились просто созвониться. Позвонил он. С утра увидел меня и позвонил с вопросом встретимся ли сегодня. Потом позвонил вечером как освободился. Встречаемся в городе, гуляем, потом он предлагает поехать в отель, я соглашаюсь. Там конечно все произошло. Длилось всё несколько секунд) второй раз тоже. Он хотел третий раз, но что-то у нас ничего не вышло, он всё переживал, я предложила просто полежать. Лежали, обнимались, говорит “заснуть бы так с тобой”. Потом он показывал свои фотки, видео с бокса (он занимается им), в инстаграм зашел, фотки свои показывал. Мне тогда еще друг детства написал, он сразу спросил кто пишет, сказала честно, что друг. Он промолчал. Через день снова встречаемся. И каждый раз он такой страстный, и одновременно нежный, постоянно целует, обнимает, ласковые слова. Я ему говорю какой он классный, какие руки сильные, трогаю, а он напрягает мышцы еще специально) На встречах видно вроде, что нравлюсь. Но потом он пропал. Да, они очень много работают, могут работать с утра до самой ночи, но можно же просто позвонить.. Ок, я тоже не звоню, на улице видела издалека – стоял смотрел. Думаю, наверное что-то не понравилось раз не звонит. Наверное значит он просто со всеми такой, а не только со мной. Решила забить. На 3 или 4 день объявился, увидел меня утром и позвонил. Предложил встретиться. Сказала, что если получится, то можно. Попросил позвонить вечером. Позвонила, увиделись ненадолго, времени было мало потому что он поздно вышел – работал. Мы просто гуляли на улице. Показалось, что у него нос заложен, спросила не заболел ли он, сказал что нет, все в порядке, что он вообще редко болеет. Я сказала, что просто переживаю, они часто ведь в дождь работают, он меня обнял. Такой милый он был, опять целовал постоянно, обнимал, не хотел домой идти когда мне пора уже было. Говорит “хочу тебя”, захотелось развить тему, спросила как он хочет. Он как-то вроде замялся, говорит сначала ты расскажи, я говорю что хочу знать все его желания, а он всё “ну расскажи мне ты сначала”. Раньше думала, что он бабник (то номер тот названивал ему, а еще до этого как-то видела у него засосы на шее раньше), но после нескольких встреч поняла, что вряд ли. В целом на бабника он не похож, они по-другому себя ведут. Вряд ли бы он стоял молчал когда первый раз подошёл время спросить) Вообще кстати все встречи заканчиваю я, у меня меньше свободного времени. Когда я ему говорю, например, что никому не отдам его, он меня просто сильно прижимает к себе, сам ничего не говорит. Говорю ему “Ты мой?”, говорит “да” и крепко обнимает. Нет от него никаких “соскучился” и прочего, нет звонков между встречами. Говорит только “ты моя девочка, да?” и постоянно называет “моя хорошая”. Я могу ему что-то сказать, но ответа не жду, на мое, к примеру, “буду скучать” он может промолчать, только обнимет. Ну потом я и сама перестала это все говорить, только так же как и он называю его “мой милый” и тп. На встречах обычно я говорю много, его что-то спрашиваю, он тоже конечно разговаривает, но больше молчит и улыбается, хотя слушает всегда внимательно. Не знаю всегда он такой или со мной неинтересно ему.

На следующий день снова звал встретиться, я не смогла, немного попереписывались. Утром увиделись, мы шли мимо с ребенком, смотрел улыбался, мне показалось даже как-то по-особенному, прямо взгляд не отводил, и я улыбалась ему. Вечером проехал по нашему сектору мимо меня, улыбался опять. Но в этот день не звонил, не писал. На след день снова увиделись, снова улыбался, немного успели поговорить. Встретиться не предложил. Я тоже не предлагала, так как все равно не могла. Я понимала, что если в прошлый раз я отказалась, то моя очередь предлагать. Но я не всегда могу, поэтому вечером просто подошла к их вагончику с дочкой, когда шли обратно домой, позвонила ему чтобы вышел на минутку. Вышел, сразу начал обнимать, целовать, хотя может и не ожидал что я с ребенком. Говорю что я просто хотела увидеть и пригласить завтра встретиться. Он так задумался и сказал, что выйдет если сможет и что позвонит завтра и скажет. Мне показалось, что он не очень хочет встречаться, еще когда стояли, он спросил “когда ты домой пойдёшь?”, я сказала, что сейчас пойду. Было такое чувство, что он торопится. Потом опять сказал “я тебе позвоню завтра”, я сказала “как хочешь”, он сказал “хочу”, я говорю хорошо. С ребенком играл, целовал ее, сказал что очень любит детей. И тут я, загнавшись до этого своими мыслями, подхватила тему, говорю “ну потом свои будут у тебя”, он говорит “да, много” и целует меня. Загналась я на эту тему последнее время, что им нужно жениться только на своих, что им родители выбирают жену и будущего со мной быть не может даже теоретически, хотя может это и не так, он не говорил об этом. Да и вообще этот стереотип “русская шаболда натаща” мне ломал голову, я думала нафиг я ему нужна вообще, еще и с ребенком. Ну и не придумала ничего лучше, чем достать щипцы. Начала спрашивать ерунду по типу почему ты не женат, не выбрали ли тебе еще невесту родители. Он удивлённо так сказал что жениться не хочет пока. На вопрос про невесту сначала промолчал, потом сказал что нет, не выбрали. Его родители кстати живут на Кавказе, а он с братом в России. Ну бывает же такое, что родители им на родине выбирают невесту. И тут я понимаю, что скорее всего он мне не позвонит завтра, хотя со стороны все в порядке вроде было, когда уходил поцеловал, крепко так обнял. Сама поняла, что были дурацкие щипцы и скисла. Как только спросила, тут же пожалела. Чтобы не стоять с кислой миной сказала ему, что нам пора, дочка спать хочет. Разошлись.

Так и произошло в общем-то, не позвонил он на следующий день. Вайбер в тот вечер прислал оповещение, что контакт присоединился к вайберу, поприветствуйте его.. Значит был дома и скорее всего не занят (в интернет он только дома заходит). Ну неважно, не позвонил значит были причины. На следующий день увидела его из окна, он с утра приехал в наш сектор. Странно, что вышел работать не в рабочей одежде, а в обычной, в которой со мной встречался, но только в резиновых сапогах. Так потом и работал весь день. Подумала что может еще кто-то у него тут появился, нарядился для кого-то.. ходил всё мимо наших домов, смотрел по сторонам, на мой дом смотрел, потом уехал к мосту работать. Днем снова приезжал, ходил. Но он ни к кому не заходит и не подходит, просто приезжает на машине и потом уезжает. Шли вечером с дочкой мимо, он развернулся в мою сторону, стоял смотрел на меня (заметила боковым зрением), я не посмотрела в его сторону, прошла мимо. Тоже наверное щипцы получились, типа обиженка такая. Сейчас думаю, надо было просто поздороваться. Обратно – то же самое, стоял смотрел, я нет. Еще мама у нас ночевала в этот день, говорит когда она вышла гулять с собакой вечером, рабочий с моста (по описанию он) подъезжал почти к нашему дому вышел из машины и стоял смотрел на наш дом, потом уехал. Мама не в курсе всего, я никому не рассказываю, обычно говорю ей что с подругами встречаюсь. А она просто удивилась, чего это он подъезжал. Вот он, мой репейник чертов – а вдруг меня искал? Хотя номер ведь есть, чего искать. На следующий день уже не смотрел вообще на меня, полный игнор. Потом опять начал. И я на него. Потом он стал мне улыбаться, я ему тоже то улыбнусь, то просто рукой помашу. Но никто никому не пишет и не звонит. Так прошла неделя, может побольше. За это время несколько раз он проезжал по нашему сектору, тоже всё смотрел. Я ломала голову, не понимала чего же он всё смотрит и ездит, улыбается, если ничего не хочет со мной. Шла по мосту, решила сама ему улыбнуться первая, он подошёл, спросил есть ли кто дома. Тут тоже непонятно к чему был вопрос, он прекрано знает что домой я не позову его (у меня просто совесть не позволяет), на одной из встреч я говорила прямым текстом, что не могу домой его звать. Может он и задал этот вопрос, чтобы получилось что-то типа отмазки, мол я бы так-то да, но вот ты же не можешь меня позвать.. В общем он спросил и потом сразу ушел обратно работать. На обратном пути снова улыбался. Вчера утром мы встретились, в нашем секторе он был, я подошла к нему, поздоровались, спросил куда иду, сказала что в магазин, он что-то еще сказал. Я что-то сказала насчёт того что один классный парень мне позвонить собирался на днях, да не позвонил, а он говорит “малыш, работа”, и снова спрашивает есть ли кто дома сейчас. Сказала, что мама дома с дочкой. Говорю “значит много работы у тебя?”, говорит да, много, видно было что торопится, засобирался, предлагал всё подвезти меня, я отказалась. Ну, думаю, меня видимо послали. А он опять всё так же смотрит и улыбается, когда иду мимо. При чем ладно бы в ответ на мои улыбки, но он всегда первый. Ну что за странный парень. Я не знаю как реагировать на эти гляделки-динамо-снова гляделки, не понимаю хочет он чего-то или просто так смотрит, или неловко за то что продинамил (но тогда наоборот бы наверное избегать старался), поэтому решила просто пройти мимо, на него не смотрела. Я уже запуталась, понять не могу этого всего. Понятное дело, что я тот еще рапан и сама всего наворотила. Но и он может просто развлекается так (типа вот еще одна влюблённая дурочка), а может привык что за ним бегают (может там и не один этот “друг”, который звонит по несколько раз подряд). То с засосами еще ходил. Явно же парень не обделён женским вниманием. Хочется верить, что еще не всё потеряно, но теперь наверное это точно конец. Хочется узнать, что я делала не так и был ли шанс изменить ход событий?

Спасибо, что прочитали!