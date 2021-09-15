Мнение: Россияне мечтают о бизнесе, рестораны хотят мигрантов и нехватка квалифицированных рабочих мест

1. Число россиян, мечтающих о собственном бизнесе, несколько снизилось на фоне коронавируса и его экономических последствий. С одной стороны, явно повысились риски, с другой стороны — раздача денежной помощи государством несколько охладила порыв у части аудитории, с третьей стороны — из-за закрытых границ вырос спрос на рабочую силу внутри страны, зарплаты во многих отраслях стали заметно выше (то есть, работа по найму стала привлекательнее). Но всё-таки доля потенциальных бизнесменов остаётся очень значительной — более трети населения:

https://lenta.ru/news/2021/08/30/business/

В России снизилось число людей, готовых открыть собственный бизнес. Больше всего упал интерес к своему делу в Москве и крупных городах. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Ipsos, пишет Inc. Russia. Изменения в предпочтениях россиян связаны с последствиями пандемии, считают авторы исследования.

В Москве во втором квартале 2021 года доля людей, готовых основать собственную компанию, снизилась за год на пять процентных пунктов — с 41 до 36 процентов. В городах-миллионниках также стало меньше желающих открыть свое дело — 36 процентов вместо 39. При этом в Санкт-Петербурге доля потенциальных бизнесменов сохранилась на прежнем уровне в 35 процентов.

Мужчины чаще женщин готовы становиться предпринимателями, но и среди них за год уменьшилось число желающих иметь свое дело — с 42 до 38 процентов. Молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет чаще готовы идти на риск открытия собственного бизнеса, поскольку могут рассчитывать на «подушку безопасности» в виде родительской помощи, и у них нет обязательств перед собственной семьей и детьми. Россияне от 26 до 40 лет менее заинтересованы в ведении своего дела и больше хотят работать «на дядю», потому что действуют с оглядкой на семью и пожилых родителей.

Больше всего хотят стать предпринимателями неработающие граждане, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, — 47 процентов. Высокий показатель объясняется тем, что молодым родителям свое дело помогает социализироваться.

Как видим, более трети россиян поддерживают капитализм, а фактически — гораздо больше, с учётом того, что многие сторонники нормального общественного строя удовлетворены работой по найму, или же не хотят лично заниматься бизнесом вот прямо сейчас из-за каких-то иных жизненных обстоятельств.

2. Думаю, многие из вас заметили в последнее время рост числа объявлений на дверях кафе и ресторанов о том, что они нуждаются в сотрудниках. Отрасль дошла уже до такой степени отчаяния в поисках персонала, что готова сама оплачивать завоз мигрантов в страну:

https://lenta.ru/news/2021/08/30/vvoz/

Рестораторы предложили властям сами оплачивать мигрантам получение разрешений на работу в России. Письмо с такой инициативой написал президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (АПТПРР) и основатель сети магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает «Коммерсантъ».

Рестораторы готовы платить за ввоз мигрантов для решения проблемы кадрового дефицита. Они хотят, чтобы работодатели получили право сами заниматься оформлением разрешений на работу и патентов для иностранных граждан. Кроме того, ассоциация предлагает позволить трудоустраивать мигрантов до завершения оформления разрешений, перечисляя в бюджет обеспечительный платеж.

По оценкам экспертов, из-за оттока мигрантов в пандемию отрасль потеряла около 30 процентов всех сотрудников.

3. Ещё к вопросу о том, почему половина выпускников вузов не работает по специальности, а перебивается, как правило, на не требующих высшего образования должностях. Читатели пишут, что это, мол, не вузы учат людей невостребованным знаниям – это, мол, наша экономика не может создать достаточного числа квалифицированных рабочих мест:

https://olegmakarenko.ru/2223775.html?thread=820016031#t820016031

demokrat_7: Это не высшее образование обесценилось, а к сожалению, нет такого количества рабочих мест, где необходимы знания уровня ВУЗа: высшая математика, физика. Химия еще на заводах может как-то пригодиться.

https://olegmakarenko.ru/2223775.html?thread=819994271#t819994271

titigil_spgrv:

>Огромное количество обычных повседневных услуг в нашей стране до сих пор не развито.

Так и запишем, что страну двигают вперед грузчики и шиномонтажники, а не ученые, инженеры и квалифицированные рабочие.

То есть, с точки зрения сторонников системы образования в её нынешнем виде, за явный перекос между продукцией вузов и потребностями рынка труда ответственны не сами вузы, а государство и бизнес. Но оправдано ли такое перекладывание ответственности?

Во-первых, откуда вообще уверенность в том, что на нынешнем уровне технологий экономика 150-миллионной страны в принципе может переварить миллионы физиков, миллионы математиков и миллионы химиков, не говоря уже об искусствоведах, литературоведах и музыковедах?

Во-вторых, создавать рабочие места должны вовсе не пришельцы с Марса, а выпускники всё той же системы образования – будь то государственные чиновники или бизнесмены. Если система не выпускает достаточного числа компетентных менеджеров и управленцев (или людей, способных стать таковыми), то вопрос таки к системе.

В-третьих, мы живём в открытом мире. Наши квалифицированные рабочие конкурируют с китайскими рабочими, наши инженеры – с немецкими инженерами, наши учёные – с британскими учёными. Фактически, конкуренция за рабочие места идёт в глобальном масштабе. Конечно, мы можем искусственно ограничить импорт в отдельных отраслях (с целью развить эти отрасли у себя), однако мы не можем закрыть границы и полностью отказаться от зарубежных продуктов и технологий – это гибельный путь, ведущий к застою и деградации. Если же сегодня наши выпускники проигрывают глобальную конкуренцию за рабочие места, либо не могут найти их в России, а уезжают за рубеж, это совершенно явно говорит о проблемах в системе образования. Это значит, что одних специалистов следует учить больше и лучше, а других, наоборот, в меньшем количестве.

Мы не слишком заинтересованы в том, чтобы по дешёвке поставлять мозги в чужие страны. Скорее нам нужно расширять производство специалистов в тех сферах, в которых действительно нуждается наша экономика и которые способны сделать нашу страну более конкурентной на мировой арене.