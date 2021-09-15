Псаки не смогла подтвердить информацию, что США могут передать Украине “Железный купол”

Трансляция брифинга велась в YouTube-канале Белого дома.

Издание Politico 14 сентября, ссылаясь на собственные источники в Конгрессе США, сообщило, что конгрессмены стремятся заставить администрацию президента США Джо Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая батареи Iron Dome (“Железный купол”).

Журналистка отметила, что Офис президента Украины сегодня выпустил заявление, согласно которому, это – первые результаты договоренностей, которые были достигнуты во время визита главы государства Владимира Зеленского в США.

Журналистка попросила подтвердить или опровергнуть эту информацию.

“Мне нужно уточнить у команды. Я знаю, что мы объявляли, что предоставим дополнительную помощь во время этой встречи [президентов Украины и США], но конкретику нужно уточнить”, – ответила Псаки.

Контекст:

Систему ПВО “Железный купол” производит израильская оборонная компания Rafael, ее разработали совместно с американской военно-промышленной компанией Raytheon. Армия США купила две системы Iron Dome по просьбе Конгресса, писало издание Defense News в феврале этого года.

Система “Железный купол” работает в Израиле с 2011 года и защищает важные объекты и населенные пункты путем нейтрализации боевых ракет на подлете к цели. Каждая батарея имеет радиолокационную систему и три пусковые установки с 20 ракетами-перехватчиками в каждой из них.

Перехват осуществляется на расстоянии от четырех до 70 км. Сейчас в стране 10 батарей системы.

The National отмечает, что “Железный купол” показывает эффективность до 90%, однако система может быть подавлена залповым огнем противника.

“Железный купол” массово использовался в ходе обострившегося в мае 2021 года напряжения между Израилем и Палестиной. Запуск одной ракеты этой системы стоит от $50 тыс. до $80 тыс.

О желании Украины потратить больше средств на новые системы ПВО, а также о закупке системы, аналогичной “Железному куполу”, министр обороны Андрей Таран говорил в мае 2021 года.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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