“Несовместимо с нашим военным присутствием”. Во Франции призвали Мали отказаться от сотрудничества с ЧВК Вагнера

Так, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, выступая перед комиссией по иностранным делам парламента, что появление в Мали российских наемников из ЧВК “Вагнер” “было бы несовместимо с действиями сахелианских и международных партнеров Мали”.

“Это абсолютно несовместимо с нашим присутствием”, – подчеркнул он.

Министр напомнил, что российские наемники проявили себя в Сирии и Центральноафриканской Республике грабежами и “нарушениями всех видов”, в ЦАР их присутствие привело к ухудшению ситуации с безопасностью.

Министр обороны Франции Флоранс Парли также призвала Мали не заключать соглашения с ЧВК “Вагнер” и заявила, что такое соглашение “вызвало бы крайнюю тревогу” и противоречило военным обязательствам Франции в регионе Сахель. По словам министра, оно может подорвать усилия Франции по борьбе с исламскими экстремистами в регионе.

Eventuel accord entre le #Mali et la société militaire privée russe Wagner : la ministre des Armées @florence_parly estime que ce serait “extrêmement préoccupant” et “contradictoire avec tout ce que nous avons entrepris depuis des années” au Sahel.#DirectAN pic.twitter.com/8rse2tAJVz

— LCP (@LCP) September 14, 2021

По информации СМИ, правящая хунта в Бамако изучает возможность заключения контракта с ЧВК “Вагнер” о размещении около 1 тыс. наемников в Мали для обучения своих вооруженных сил и защиты начальства.

В июле 2021 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французское военное командование до конца года закроет часть своих баз в Мали и выведет большую часть военных, которые боролись с террористами и радикальными исламистами.

Контекст:

“Частная военная компания Вагнера” – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако её бойцы, по данным журналистских расследований, принимали участие в операциях в Сирии и Ливии и в войне на востоке Украины. Они также действуют в нескольких африканских странах. Наиболее заметно их присутствие в Центральноафриканской Республике.

Спонсором “ЧВК Вагнера” называют близкого к Владимиру Путину петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

Компания “Вагнер” принимала участие в боях на Донбассе на стороне сепаратистов, в частности, в сражениях за Дебальцево. Погибшие зимой 2015 года в Украине были посмертно удостоены государственных наград РФ, писала “Фонтанка” со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении ее редакции.

Весной 2016 года впервые стало известно о том, что на Ближнем Востоке погибли десятки наемников частной военной компании “Вагнер”. Это подразделение находилось в Сирии с осени 2015 года.

В июне 2017 года США ввели санкции против военной компании и Уткина.

28 января 2019 года Служба безопасности Украины обнародовала список 149 наемников из частной военной компании “Вагнер”, которые в начале года принимали участие в подавлении мирных протестов в Судане.

Анализ их паспортных данных свидетельствует, что большинство документов оформлялось централизовано в Москве подразделением федеральной миграционной службы РФ, которое также выдавало документы прикрытия и для офицеров Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ “Александра Петрова” (Александр Мишкин) и “Руслана Боширова” (Анатолий Чепига) – исполнителей химической атаки в британском Солсбери, утверждают в СБУ.

Команда расследователей Bellingcat нашла косвенные подтверждения заявлений СБУ о том, что паспорта наемникам выдаются в том же паспортном столе, где получают паспорта сотрудники ГРУ и минобороны РФ.

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