Ляшко пояснил, почему увеличили срок действия COVID-сертификатов в Украине

По словам Ляшко, украинский COVID-сертификат о вакцинации делали по техническому заданию, которое было выдано Еврокомиссией для стран-членов ЕС. Поэтому было требование выдавать документ на шесть месяцев.

После того, как стало известно, что послевакцинальный иммунитет держится в течение года – в Украине продлили действие сертификатов.

“В дальнейшем все отслеживали научные исследования относительно продолжительности иммунитета после проведения вакцинации. Сегодня все ученые говорят, что послевакцинальный иммунитет будет держаться где-то в течение года. Будет ли больше? Не факт и не понятно пока. Продукт новый, только начал применяться. Будем смотреть, сколько будет исследований и сколько будет научной базы для принятия решений”, – отметил Виктор Ляшко.

Контекст:

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использовать иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

14 июля Кабинет Министров определил срок действия COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Отмечалось, что украинский сертификат вакцинации будет действовать в течение 180 суток.

В сентябре в Украине ввели “зеленый” внутренний сертификат о полной вакцинации от COVID-19 и “желтый” сертификат о получении первой дозы препарата против коронавируса. Как сообщали в Минздраве, срок действия “желтого” сертификата составляет 120 дней с момента прививки, “зеленого” – 365 дней.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,32 млн случаев COVID-19, умерло 54,55 тыс. человек, выздоровело 2,22 млн пациентов.

В стране зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С начала прививочной кампании одну дозу препарата против коронавируса получило около 6,03 млн человек, 4,96 млн полностью иммунизированы и получили две прививки.

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