Мнение: ДНР и ЛНР создают единую таможенную зону

Не прошло и 7 лет.

ДНР и ЛНР создают единую таможенную зону

Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин сегодня в режиме видеоконференцсвязи подписали договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции. Об этом из Дома правительства ЛНР передает корреспондент ЛИЦ.

Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что ЛНР и ДНР создадут единое экономическое и таможенное пространство, соответствующее законодательству РФ.

Ранее власти ЛНР и ДНР приняли программы социально-экономического развития Республик Донбасса на 2022-2024 годы.

В декларации по итогам межгосударственной встречи отмечалось, что после обсуждения программ социально-экономического развития представители властей ЛНР и ДНР планируют подписать межгосударственные договоры, "которые обеспечат создание единого экономического пространства для устойчивого развития экономики Республик и улучшения качества жизни" населения ЛНР и ДНР.

https://lug-info.com/news/glavy-lnr-i-dnr-podpisali-dogovor-o-sozdanii-edinoj-tamozhennoj-zony – цинк

О необходимости этого шага говорилось еще с конца 2014 года. И вот, спустя почти 7 лет…

Лучше поздно, чем никогда. Данный шаг уже давно напрашивался, с учетом интеграции экономик ДНР и ЛНР с российской.

Относительно же улучшения качества жизни, то в республиках давно требуется повышение зарплат рабочим и специалистам, а также военным.

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