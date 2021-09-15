Мнение: ДНР и ЛНР создают единую таможенную зону
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Не прошло и 7 лет.
ДНР и ЛНР создают единую таможенную зону
Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин сегодня в режиме видеоконференцсвязи подписали договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции. Об этом из Дома правительства ЛНР передает корреспондент ЛИЦ.
Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что ЛНР и ДНР создадут единое экономическое и таможенное пространство, соответствующее законодательству РФ.
Ранее власти ЛНР и ДНР приняли программы социально-экономического развития Республик Донбасса на 2022-2024 годы.
В декларации по итогам межгосударственной встречи отмечалось, что после обсуждения программ социально-экономического развития представители властей ЛНР и ДНР планируют подписать межгосударственные договоры, "которые обеспечат создание единого экономического пространства для устойчивого развития экономики Республик и улучшения качества жизни" населения ЛНР и ДНР.
https://lug-info.com/news/glavy-lnr-i-dnr-podpisali-dogovor-o-sozdanii-edinoj-tamozhennoj-zony – цинк
О необходимости этого шага говорилось еще с конца 2014 года. И вот, спустя почти 7 лет…
Лучше поздно, чем никогда. Данный шаг уже давно напрашивался, с учетом интеграции экономик ДНР и ЛНР с российской.
Относительно же улучшения качества жизни, то в республиках давно требуется повышение зарплат рабочим и специалистам, а также военным.
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Источник: Colonel Cassad
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