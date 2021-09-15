 

В Петербурге у мертвого ребенка нашли оставленный врачами кусок иглы

15.09.2021, 21:14, Разное
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В Санкт-Петербурге следственные органы заинтересовались одной из местных больниц после гибели ребёнка. В его теле нашли иголку от шприца.

Фрагмент медицинского инструмента обнаружили в лёгких умершего малыша после лечения в медучреждении. Младенец, которому было всего полтора месяца, скончался через сутки после выписки из больницы. Следователи полагают, что кусок иглы в теле случайно оставили врачи. Однако малыша лечили в разных учреждениях, поэтому правоохранителям только предстоит выяснить, в какой из них сотрудники “забыли” предмет, передаёт телеканал “Царьград”.



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