Арабский чиновник – уход США — словно землетрясение для Ближнего Востока

Лидеры стран Персидского залива и прежде задумывались о переформатировании своей политики и о формировании новых альянсов, но теперь ещё активнее постараются уйти из-под американского «зонтика безопасности», отметил в общении с The Guardian высокопоставленный чиновник из этого региона. По его словам, уже ведутся переговоры между странами, которые прежде считали друг друга врагами.



Reuters

Контроль «Талибана»* над всем Афганистаном, словно «разрушительное землетрясение», перекроит Ближний Восток на всё ближайшее время, заявил в общении с The Guardian высокопоставленный чиновник из региона Персидского залива. По его словам, несмотря на заверения талибов, они остались по сути теми же, только лучше понимают, как устроен мир. Сам этот чиновник разговаривал с журналистами на условии анонимности.

По его словам, скорый и хаотичный уход США из Афганистана ставит для стран региона вопрос о том, чего стоят обещания США обеспечивать их безопасность ближайшие 20 лет. Уход из Афганистана означает, что Штаты полностью порвали со старой доктриной Картера, который обещал, что зависимые от нефти США будут использовать военную силу, чтобы защитить свои интересы в Заливе. Так что отныне странам региона будет проблематично рассчитывать на американский «зонтик безопасности».

Кроме того, эти 20 лет Штаты провели в Афганистане в борьбе с теми, кто использовал ислам в своих интересах, но в итоге никаких достижений у них не осталось. По мнению собеседника издания, теперь лидеры в Западной Африке и зоне Сахеля будут опасаться нового расцвета исламского экстремизма.

Самым большим удивлением для этого чиновника стало то, насколько некомпетентно была выполнена операция США и насколько сильны там бюрократические разборки.

Сейчас же, по его словам, можно воспринимать Афганистан как победу Пакистана и новое поле возможностей для Китая, а США будут играть в этом минимальную роль. «Если там и будет геополитическая борьба за Афганистан, то это будут Пакистан и Китай с одной стороны и Индия, Иран и РФ — с другой», — отметил он.

Многие страны Персидского залива уже начали пересматривать свою внешнюю политику с учётом того, что США всё меньше зависят от нефти, всё больше стараются держаться на отдалении. Но теперь этот процесс пойдёт ещё быстрее, что приведёт к переформированию альянсов и к тому, что некоторые исторические враги постараются установить более прагматичные отношения. В целом, государства постараются снизить напряжённость в регионе.

Так, собеседник издания рассчитывает, что в будущем пройдут переговоры между Саудовской Аравией и Ираном, а также между ОАЭ и Ираном. Он отметил и тот факт, что Саудовская Аравия и РФ подписали соглашение по безопасности, и это говорит о том, что грядёт постуглеводородная эра, и государства Залива хотят диверсифицировать источники своей безопасности.

Иран при нынешнем правительстве начал переговоры с Саудовской Аравией на уровне сотрудничества в разведке. Бахрейн задумался даже о союзе с Израилем, а ОАЭ восстановили дипломатические отношения с Сирией. Цель отныне будет в том, чтобы сделать регион «меньше похожим на скороварку», отметил собеседник The Guardian.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.