Минздрав ведет переговоры о выпуске мРНК-вакцины от COVID-19 на территории Украины

Он упомянул, что уже есть определенные результаты локализации производства инактивированной вакцины CoronaVac компанией “Лекхим” в Харькове.

“В дальнейшем у нас есть договоренности на локализацию других вакцин, и ведем переговоры о выпуске мРНК-вакцины на территории Украины. До конца этого года мы будем иметь четкое понимание, как все эти процессы наладить”, – сообщил Ляшко.

Сейчас существует две вакцины этого типа против COVID-19 – производства Pfizer/BioNtech и Moderna. На вопрос, о какой из них идет речь, Ляшко не ответил, сказав только, что компании “по-разному пришли к мРНК-вакцине против COVID-19” и “есть вопрос производства”.

Ляшко также отметил, что производство CoronaVac на базе “Лекхима” проинвестировал бизнес.

“Бизнес готов сам инвестировать в собственное производство и обеспечивать полную локализацию этого производства на территории Украины, если у них будет гарантирован государственный заказ. Мы хотим сделать в медицине аналог государственного оборонного заказа, когда есть долгосрочные контракты на отечественного производителя: по прозрачным ценам, но на долгий период времени. Как только закон будет проголосован в Верховной Раде, мы запускаем этот процесс”, – сообщил глава Минздрава.

Также, по словам Ляшко, министерство подготовило проект первых 100 лекарственных средств, полный цикл производства которых хотят обеспечить на территории Украины. Речь идет прежде всего об антибиотиках и иммунобиологических препаратах.

“На этой неделе мы поедем еще к одному производителю, который производит препараты для лечения сопутствующих состояний во время коронавирусных болезней. И все это мы прорабатываем для того, чтобы украинский бизнес был готов не только производить препараты из сырья, которое привозят из Индии, Китая или других стран мира, но и готов синтезировать эти вещества здесь, на территории Украины, производить здесь, на территории Украины. Чтобы потом был закрытый цикл и можно было даже экспортировать эти продукты”, – рассказал министр.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 15 сентября в Украине первую дозу получили более 6 млн человек, а 4,9 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

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