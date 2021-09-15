Ляшко назвал причины роста числа больных COVID-19 в Украине

“Мы к этому готовились. Мы понимали, что это неотвратимый процесс”, – отметил Ляшко.

Он назвал факторы, которые влияют на увеличение количества заболеваемости, среди них – температурные условия, более благоприятные условия для циркуляции и распространения вируса между людьми, а также начало учебного года в школах.

По словам Ляшко, цифры новых случаев COVID-19 “не должны нас пугать”, если в Украине каждый день будет расти количество привитых людей. Эпидсезон может быть спокойным, но все зависит от сознания украинцев, подчеркнул глава Минздрава.

“Надо просто сделать один шаг, чтобы эпидемситуация не ухудшалась – прийти и сделать прививку против коронавирусной болезни”, – резюмировал Ляшко.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,32 млн случаев COVID-19, умерло 54,55 тыс. человек, выздоровело 2,22 млн пациентов.

В стране зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С начала прививочной кампании одну дозу препарата против коронавируса получило около 6,03 млн человек, 4,96 млн – полностью иммунизированы и получили две прививки.

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