Секреты подбора модного осеннего гардероба для зрелых дам: как выглядеть молодо и современно в сезон

Осенний гардероб для зрелых дам по привычке ассоциируется со шляпами, пальто, перчатками и сапогами на каблуках. Много лет все эти вещи были признаком статуса, но в наши дни подобные образы способны выдать ваш возраст. Если вы хотите выглядеть по-современному, вам придется пересмотреть приоритеты в создании гардероба. Не знаете, как отыскать идеальный баланс между зрелостью и молодостью? На помощь придут следующие секреты.

Принцип золотой середины

Вещи обтягивающие фигуру в наши дни выглядят устаревшими. Поэтому даже при наличии тренированного и подтянутого тела не советуем вам надевать приталенные блузы, джинсы-скинни и юбку-карандаш длиной чуть выше колена. Ну а если ваша фигура далека от идеала, чрезмерное облегание лишь подчеркнет имеющиеся недостатки.

А вот мешковатая одежда находится на пике моды, но смотрится она хорошо только на изящных барышнях. С дамами в возрасте силуэт оверсайз может сыграть злую шутку, визуально прибавив несколько лишних килограммов.

Поэтому лучшим решением станет подбор одежды прямого и полуоблегающего кроя. С ней вы и свободу перемещения сохраните, и фигуру в выгодном свете представите.

Ткани средней плотности

Принцип золотой середины поможет вам и в выборе оптимальных тканей. Например, слишком мягкий и рыхлый трикотаж значительно удешевляет образ, делая вашу фигуру расплывчатой. А вот слишком плотные материалы способны топорщиться и деформировать силуэт.

Избегайте глянцевых и прозрачных текстур. Отдавайте предпочтение матовым и благородным шерсти, кашемиру, твиду, экокоже и плотному дениму. Откажитесь от гипюровых блуз в пользу минималистичных хлопковых рубашек.

Брюки прямого силуэта – основа базового гардероба

Осенью пришло время утепляться. Поэтому ваш базовый гардероб не может обойтись без брюк или джинсов прямого, зауженного книзу силуэта. Укороченные штаны хорошо смотрятся с кроссовками, туфлями на высоком каблуке или ботильонами. Прямой крой вытягивает силуэт и хорошо стройнит фигуру.

С базовыми брюками или джинсами нейтральных оттенков вы можете составлять потрясающие многослойные образы. Надевайте сверху блузы, пальто, рубашки, свитера, блейзеры, жилеты и кардиганы. Используйте платки и палантины.

Если вы хотите дополнительно вытянуть фигуру по вертикали, отдавайте предпочтение брюкам со стрелками или лампасами.

Джинсы с высокой посадкой, клеш

Не обойтись при сборке базового осеннего гардероба и без джинсов с высокой посадкой. Такие модели отлично скрывают недостатки в области талии, выравнивая пропорции тела. Если же вы хотите визуально скрыть бедра, тогда отдавайте предпочтение расклешенным брюкам или джинсам.

Создать элегантный образ с подобными брюками очень легко. Наденьте к расклешенным джинсам белую или голубую рубашку, заправьте изделие внутрь. Не забудьте сделать акцент на талии с помощью ремня контрастного цвета, на ноги наденьте мокасины или лоферы.

Подбор юбок

Как бы женщины не любили брюки, время от времени хочется надевать юбки, чтобы почувствовать себя настоящей леди. При подборе идеального изделия учитывайте пропорции своей фигуры. Пышные бедра скроют юбки-миди А-силуэта или фасона “годе”.

Прямой крой тоже будет выгодно смотреться на пышнотелых дамах при условии правильно выбранной длины. Следите за тем, чтобы нижняя часть юбки доходила до середины голени. Привести силуэт к балансу поможет пиджак прямого кроя, пальто или кожаная куртка, закрывающая верхнюю часть бедер.

Светлые тона и расцветки

Зрелым дамам не рекомендуется носить мрачные и сочные тона. Откажитесь от черного, бордового и фиолетового цвета в пользу пастельных оттенков, белого, серого и бежевого. Недостаточную яркость в образе всегда можно отрегулировать с помощью аксессуаров.