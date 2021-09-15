“Будем детям показывать”: Зюганов пообещал в случае победы немедленно вернуть Сталина в мавзолей

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что если его партия победит на выборах, одним из первых её решений будет возвращение Иосифа Сталина в мавзолей. Он считает, что вынос тела оттуда в 1961 году был “волюнтаризмом и трусостью”.

“Мы не такие трусы, как Никита Хрущёв. И мы хотим воспитывать поколение коммунистов таких же, как мы – смелых, отважных, бескомпромиссных. Поэтому мы сразу, без всяких раздумий, вернём тело вождя пролетариата в Мавзолей и в тот же день к нему пойдут первые пионерские экскурсии”, – пообещал он.

Главный коммунист России также считает, что этот вопрос автоматически снимет с повестки дня тему о выносе Ленина – никто не осмелится на такой шаг, если рядом будет лежать Сталин.

“Два самых великих человека в истории нашей страны и лежат порознь. Кто такое мог придумать? Только враги. Не зря у Хрущёва дети живут в США. У Сталина дети к врагу в США не бежали”, – добавил он.

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