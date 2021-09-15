 

Мнение: Митинг в Сане

15.09.2021, 20:28, Разное
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Панорамное фото в поддержку хуситов в Сане. Вот так выглядит действительно большое количество людей.
В Йеменской войне ни одна из сил не может собрать такой митинг в свою поддержку. Хуситы и на 7-м году войны могут.

Относительно событий в Йемене, вчера вышел подкаст на тему текущих событий и проблематике сложившегося в Йемене стратегического тупика. Послушать можно тут https://riafan.ru/1520913-fan-povsyudu-perspektivy-iemenskoi-voiny

Источник: Colonel Cassad



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