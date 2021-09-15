 

Политолог Поротников: Лукашенко пора отпустить ситуацию и переходить к операции “Преемник”

15.09.2021, 20:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперт назвал три основные причины, почему тема Конституции перестала быть частью белорусской повестки. Во-первых, по мнению политолога, виноваты санкции. Он считает, что ограничения Запада являются сдерживающим фактором в конституционном вопросе.

Во-вторых, Александр Лукашенко, как отметил эксперт, не имеет четкого представления о будущем. По словам Поротникова, президент Белоруссии пытается всеми силами сохранить режим и сделать его нерушимым: например, сделать Всебелорусское народное собрание (ВНС) конституционным органом. Политолог считает, что невозможно сочетать сильную президентскую власть и механизм за деятельностью главы государства.

Еще одна причина молчания на конституционную тему – позиция России, уверен эксперт. То есть необходимо было время, чтобы Москва и Минск “утрясли” свои расхожие представления о том, каким должен быть новый Основной закон Белоруссии.

В сложившейся ситуации Поротников допускает два варианта развития событий. По его словам, Лукашенко может и дальше желать невозможного (изменить статус ВНС без последующего конфликта интересов) или отпустить все и переходить к операции “Преемник”, не пытавшись сохранить режим.

Напомним, ранее политолог Валерий Карбалевич предположил, что на прошлой неделе Александр Лукашенко привез проект Конституции на оценку Владимиру Путину. Так эксперт объяснил долгие переговоры глав двух государств в Москве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.06 / Воспитание сына джентльменом: учим открывать двери девочкам, и не только

20.08 / Мэрия Москвы потратит 2 миллиарда рублей на обучение голубей не гадить на памятники

25.06 / Личное: Живодёр

19.05 / Мнение: Инфляция вырывается на свободу

09.01 / Ваш гид по мутациям SARS-CoV-2

25.06 / Мнение: Предупреждение для выезжающих за границу

14.04 / В Кении найдены самые древние кости первых представителей рода Homo

17.06 / Сын Жан-Клода Ван Дамма женился на пианистке из Азербайджана

23.07 / Страшно, но очень важно: как подготовиться к приему химиотерапевта

20.10 / «Я прошу обратить внимание на нарушение прав верующих иудеев»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика