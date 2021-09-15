Euronews – во Франции прошли массовые протесты против принудительной вакцинации врачей

«Медикам нужна помощь, а не санкции!» — под такими лозунгами в разных городах Франции прошли акции протеста против принудительной вакцинации сотрудников медицинских учреждений от COVID-19. По решению властей уже на этой неделе медицинский персонал, который отказался от прививки, начнут отстранять от работы. При этом около 12 процентов от общего числа сотрудников больниц, служб скорой помощи и домов престарелых ещё не были вакцинированы, передаёт Euronews.

«Медикам нужна помощь, а не санкции!», «Вчера герои — сегодня изгои!», «С прививкой или без — мы свободные люди!» — такие лозунги были слышны возле здания Министерства здравоохранения Франции. Сотни людей пришли выразить свой протест против принудительной вакцинации от коронавируса работников медучреждений. По решению властей, со среды тех, кто отказался от прививки, начнут отстранять от работы.

РАШИЛ УШЕМ, врач госпиталя Плезир: Мы заслуживаем внимания. 18 месяцев назад нам аплодировали, в июле вся страна отдавала дань уважения нашей работе. А теперь нас грозят отстранить! Это означает, что мы останемся без зарплаты и права работать в другом месте. Мы не преступники и не хулиганы. Уже одно это должно заставить людей взбунтоваться. Давайте же найдём решение!

КРИСТОФ ПРЮДОМ, врач скорой помощи: Если эту меру, которая вызвала столько споров, примут — то она будет иметь серьёзные последствия для населения, для пациентов. Поскольку власти таким образом лишь пытаются продемонстрировать свою силу и авторитет за восемь месяцев до президентских выборов.

Последствия — острая нехватка персонала, говорят демонстранты, добавляя, что врачи, медсёстры, санитары и без того работают на износ, а с уходом непривившихся ситуация, очевидно, ухудшится. По данным французских властей, примерно 12 процентов от общего числа сотрудников больниц и клиник, домов престарелых, скорой помощи не иммунизированы.

Дата выхода в эфир 14 сентября 2021 года.