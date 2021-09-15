Кабмин зарегистрировал в Раде проект госбюджета на 2022 год

Отмечается, что проект закона 15 сентября получен Радой и направлен на рассмотрение профильного комитета.

Представление проекта госбюджета на 2022 год в парламенте запланировано на 21 сентября, сообщал “Интерфакс-Украина” 9 сентября глава комитета Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов. По его словам, рассмотрение документа должно состояться до 20 октября, как этого и требует законодательство.

Контекст:

Правительство утвердило проект госбюджета на 2022 год 15 сентября. Доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Предельный дефицит снижен до 3,5% ВВП (188 млрд грн) по сравнению с бюджетом на 2021 год.

Наибольшая часть дохода – по налогу на добавленную стоимость (564,5 млрд грн).

В законопроекте предусмотрены следующие расходы: 197,2 млрд грн – на сферу здравоохранения, 185,6 млрд грн – на сферу образования, 200,6 млрд грн – на пенсионное обеспечение, 13,9 млрд грн – на поддержку ветеранов, 13,5 млрд грн – на сферу культуры и искусства, 11,3 млрд грн – на сферу физкультуры и спорта. Также общий финансовый ресурс сектора нацбезопасности и обороны составит 319,4 млрд грн (5,95% ВВП), из них Минобороны – 131 млрд грн.

Согласно документу, в 2022 году минимальная заработная плата с 1 января составит 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн.

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