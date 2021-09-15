Работу ГАСИ, которая в течение 14 дней перед ликвидацией выдавала разрешения на строительство в режиме нон-стоп, проверят – Чернышов

Эксперт по градостроению Георгий Могильницкий писал в Facebook 14 сентября, что за последние 14 дней перед ликвидацией ГАСИ выдала более 400 разрешений на строительство.

“В течение первых 14 дней сентября (нет, это не ошибка – все 14 дней сентября, включая субботу и воскресенье, клепают документы) ГАСИ выдала 405 разрешений на строительство. Для сравнения: за предыдущие восемь месяцев они выдали 1621 разрешение. То есть 14 последних дней перед ликвидацией равны двум месяцам обычной работы”, – сообщал он. Среди разрешений, по словам Могильницкого, есть документы на строительство 34-этажного дома на бульваре Леси Украинки в Киеве.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3073739542894738&id=100007761677947

Министра спросили об этой ситуации сегодня на брифинге.

“Анализ деятельности ГАСИ пройдет не только за последние две недели, но и за все время ее существования, и будет рассмотрено все то, что было оформлено”, – ответил Чернышов.

Контекст:

5 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назвал Государственную архитектурно-строительную инспекцию одним из наиболее коррумпированных органов и пообещал, что ее ликвидируют в течение двух недель.

13 марта правительство приняло постановление №218, согласно которому ГАСИ должна быть ликвидирована, а вместо нее должны появиться три новых органа: Государственная инспекция градостроительства, Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве и Государственная сервисная служба градостроительства.

В декабре правительство решило ликвидировать Государственную инспекцию градостроительства и Государственную сервисную службу градостроительства, а вместо них создать новый орган – Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

19 мая 2021 года главой Государственной инспекции архитектуры и градостроительства назначили Семена Кривоноса.

15 сентября Кабмин ликвидировал ГАСИ и передал ГИАГ полномочия и функции государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

Пока в штат нового органа набрали около 200 человек (закрыли около 30% вакансий), они уже работают, всего в штате ведомства 660 человек, сказал Чернышов. Сотрудников ГАСИ на роботу в ГИАГ не принимали и не будут принимать, заверил он.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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