Россия опередила Запад в области создания гиперзвукового оружия

Россия вышла вперед в области создания оружия на новых физических принципах и гиперзвукового оружия, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Впервые за все это время вырвались вперед. В области создания гиперзвукового оружия. В области создания оружия на новых физических принципах, которые используют для своей эксплуатации новые типы двигателей – компактные ядерные установки малой мощности», – цитирует Борисова РИА «Новости».

По его словам, РФ на данный момент имеет серьезное преимущество в этой сфере над западными странами, и постарается сохранить это преимущество.

Он добавил, что ранее РФ пыталась идти вровень или догоняла ведущие оружейные разработки Запада.

Вице-премьер отметил, что создание новых вооружений соответствует основным тенденциям развития вооружения и военной техники, которые идут по пути использования высокоточного оружия, беспилотных систем и роботизации.

В конце июля стало известно, что ВВС США дважды провалили испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), которая, по задумке, якобы способна развить скорость свыше 15 тыс. миль в час.