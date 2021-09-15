 

Россия опередила Запад в области создания гиперзвукового оружия

15.09.2021, 19:57, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссия вышла вперед в области создания оружия на новых физических принципах и гиперзвукового оружия, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Впервые за все это время вырвались вперед. В области создания гиперзвукового оружия. В области создания оружия на новых физических принципах, которые используют для своей эксплуатации новые типы двигателей – компактные ядерные установки малой мощности», – цитирует Борисова РИА «Новости».

По его словам, РФ на данный момент имеет серьезное преимущество в этой сфере над западными странами, и постарается сохранить это преимущество.

Он добавил, что ранее РФ пыталась идти вровень или догоняла ведущие оружейные разработки Запада.

Вице-премьер отметил, что создание новых вооружений соответствует основным тенденциям развития вооружения и военной техники, которые идут по пути использования высокоточного оружия, беспилотных систем и роботизации.

В конце июля стало известно, что ВВС США дважды провалили испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), которая, по задумке, якобы способна развить скорость свыше 15 тыс. миль в час.



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