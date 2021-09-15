Мнение: О хитрой женской бухгалтерии… Разоблачаем?

Один бизнесмен, давно и плодотворно сотрудничающий с рекрутинговым агентством, наполовину в шутку, наполовину всерьёз попросил своего рекрутёра, даму во многих отношениях бойкую, подыскать ему… жену. Надоела, мол, жизнь холостяцкая. Та на минуту задумалась, а потом сказала:

– Ты же знаешь, я бесплатно не работаю. Найду, но за обычную ставку – половину месячной зарплаты специалиста.

– Зарплату? – удивился бизнесмен. – А какая у домохозяйки #зарплата, кроме денег «на шпильки»?

Тут рекрутёр взяла в руки калькулятор и… В общем, мужчине открылось тако-о-ое…

Уверен, вы все хорошо знаете эти женские байки про неоплачиваемый труд домохозяйки, про вторую женскую работу и про неблагодарных мужчин-мужей, которые за это «не платят». И про сопутствующие им расчёты знаете тоже. Вот и наша рекрутёр начала считать: зарплата помощницы по дому «4П» + зарплата няни, а потом гувернантки + ставка психотерапевта + ведение бухгалтерии + эскорт + за сексуальное обслуживание…

Короче, набежало не просто много, а очень много. Так много, что челюсть у бизнесмена стукнула о коленку. Первый раз он столкнулся с такой бухгалтерией и посмотрел на семейную жизнь с новой стороны.

Однако был мужик, хоть и тёртый калач в бизнесе, всё-таки лохом и аленем в обычной жизни. А в чём подвох?

Итак, #мужчины, считаем правильно.

Да, женщины легко начинают плюсовать зарплату няни, зарплату гувернантки, зарплату уборщицы, зарплату повара, зарплату водителя и так далее. И, естественно, складывая 5-6-7 зарплат квалифицированного специалиста на полной ставке, легко приходят ко многим сотням тысяч, а то и миллионам рублей в месяц.

Только почему-то столь же легко забывают, что работает-то домохозяйка не 60 и даже не 40 часов в сутки, как они посчитали. И даже не все 24 часа. На самом деле там ставка, максимум полторы: грубо говоря, 0,2 ставки няни + 0,2 ставки повара + 0,1 ставка водителя и так далее. Так что смело делим на пять все эти влажные фантазии на тему того, сколько должна была бы получать домохозяйка.

Но девушки обычно так впечатлены получившимися космическими суммами, что забывают ещё одну простую вещь. Забывают, что домохозяйка убирает свою квартиру, стирает и свою одежду, готовит и себе обед и сидит со своими детьми. Это значит, что при использовании наёмного труда – половину оплаты должна была бы вносить жена, если уж мы претендуем на равноправие и равенство, а не на финансовый паразитизм.

Так что оставшуюся сумму воображаемой зарплаты смело делим пополам: вторую половину такая домохозяйка должна была бы заплатить себе сама.

Ну и не забудем не простим, что домохозяйка вообще-то живёт на деньги мужа. Если она сама не зарабатывает, то и жилплощадь, и коммуналка, и еда, и одежда, и украшения, и косметика, и салоны красоты, и спорт, и поездки на море, и гаджеты, и шуба, и машина – это всё за мужнин счёт. Если бы отношения между ними были коммерческими, все эти суммы, очевидно, ей пришлось бы платить самой. Так что не забудьте вычесть их все из оставшейся воображаемой заработной платы.

Наконец, надо бы вычесть из всё той же воображаемой зарплаты домохозяйки ещё и половину всех расходов на её детей. И тогда, увы, мы обнаружим, что на итоговые цифры трудно смотреть без слёз. Если начать считать по-честному, получаются жалкие копейки.

А если уж захочется быть совсем честной, то надо ещё из этой суммы вычесть оплату всей работы, которую делает в доме муж, согласно стоимости аналогичных услуг, оказанных профессионалом. Полочку прибил, кран починил, в магазин съездил, стол из Икеи собрал, детей из секции забрал, шашлык на даче поджарил, сумку тяжёлую поднёс, жену на работу отвёз, маму с поезда встретил – всё считаем по расценкам профессионалов: сантехников, плотников, курьеров, таксистов, поваров и т.п. Тоже, впрочем, делим на два, потому что бенефициарами являются оба.

Что к этому ещё можно добавить? Несколько нюансов разве что. Например, домашний повар – тот, кто готовит по вкусу и заказу мужа, причём готовит вкусно и разнообразно. А вовсе не та, кто руководствуется в готовке собственными вкусами, предпочтениями и разумением. Если же, допустим, женщина ведёт домашнюю бухгалтерию, то мужу она должна предоставлять ежемесячно полный финансовый отчёт – о расходах, инвестициях и проч. Причём тот имеет безусловное право провести независимый аудит у своей мамы. В противных случаях ставка за такие работы должна быть снижена до минимума или вовсе обнулиться. Ведь наёмным работникам платят за полученный результат, а не за потраченный труд.

Ну а теперь подведём баланс, подобьём бабки.

С учётом всего перечисленного и, особенно – неоплачиваемой домашней работы мужа, в итоге запросто может оказаться, что женщина вообще ушла в глубокий минус по деньгам, а не в мифический плюс. То есть, по-честному она, вероятно, должна бы ещё и доплачивать мужу. Но это если считать по-настоящему, исходя из реальных цифр и честного равенства.

Ну что, мужчины, поняли, как надо бить врага его же оружием вести подобную бухгалтерию?

А вы, уважаемые #женщины, готовы считать по-честному?

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