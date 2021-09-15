Придется платить

Страсбургский суд вынес три решения в пользу истцов из России.



Эдуард Лимонов, выступивший заявителем по делу о роспуске межрегионального объединения НБП. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес во вторник, 14 сентября, 11 решений. Три из них касаются России. По всем трем признано, что российское государство нарушило права заявителей и должно будет возместить им моральный ущерб, издержки, исправить нарушения, допущенные его судами.

Пятеро жителей России, в том числе писатель и политик Эдуард Лимонов, выступили заявителями по делу о роспуске межрегионального объединения «Национал-большевистская партия» (НБП признана в РФ запрещенной организацией) и отказа властей его зарегистрировать как политическую партию. Сам Лимонов (Савенко) умер в марте прошлого года уже после подачи заявления, и производство вместо него возбудили члены его семьи, которые также входили в исполнительный орган этого общественного объединения.

Ссылаясь на ст. 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (свобода собраний и ассоциаций), ч. 1 ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство), и ст. 14 (запрещение дискриминации) в совокупности со ст. 11, заявители жаловались, в частности, что решение о роспуске было несоразмерным и не необходимым в демократическом обществе, что отмена в порядке надзора решения Верховного суда в их пользу противоречит принципу правовой определенности, а решение об отказе в регистрации политической партии не было адекватно мотивированным.

Суд признал факт нарушения ст. 11 в связи с роспуском ассоциации НБП, а также в связи с отказом в ее регистрации как политической партии.

Вход на территорию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Фото: РИА Новости

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Заявители просили суд указать, что надлежащей формой индивидуальной компенсации будет восстановление НБП в форме политической партии и отмена соответствующих постановлений, вынесенных судами России. ЕСПЧ отметил, что государства-члены Европейской конвенции о правах человека обязались соблюдать окончательные постановления Суда по любому делу, в котором они участвуют. В настоящем деле, учитывая разнообразие средств, доступных для достижения restitutio in integrum («Возвращения в первоначальное состояние»), и характер рассматриваемых вопросов, надзор за исполнением решения должен быть оставлен на усмотрение Комитета министров Совета Европы.

Запрошенные 100 тысяч евро за моральный ущерб суд счел чрезмерными и обязал Россию выплатить всем им вместе 10 тысяч евро.

Заявители по другому делу — 11 жителей Сирии. В период с 2011 года (начало массовых репрессий режима Асада против оппозиции) по 2014 год они въехали в Российскую Федерацию, а потом их визы были просрочены. Дело касается их ареста и содержания под стражей, обвинений в иммиграционных нарушениях, выдвинутых против каждого индивидуально, и последующих постановлений об их высылке.

Ссылаясь на ст. 2 Конвенции (право на жизнь) и ст. 3 (запрет на бесчеловечное или унижающее достоинство обращение), заявители жаловались, что выдворение в Сирию подвергнет их жизнь серьезному риску. Некоторые также жаловались на нарушение ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты).

Они утверждали, что их содержание под стражей до высылки было произвольным, а жалобы на постановления о содержании под стражей рассматривались слишком медленно.

Суд подошел дифференцированно к каждому заявителю. Он признал обоснованными жалобы восьми из них на нарушение ст. 2 и 3 (в случае высылки в Сирию). В отношении двух признан факт нарушения п. 1 ст. 5 (право на свободу и безопасность). В отношении двух — факт нарушения права на оспаривание судебного решения о содержании под стражей. Сирийцам российское государство должно выплатить разные суммы: от двух до пяти тысяч евро и сохранить для них ранее назначенные обеспечительные меры до того, как решения ЕСПЧ будут окончательно выполнены.

Граждане Сирии, эвакуированные бортом МЧС РФ из Латакии, 2015 год. Фото: РИА Новости

Пожалуй, своего рода премьерой было решение по делу «Володина против России». Гражданка РФ Валерия Володина, 1985 года рождения, обвинила российские власти в том, что они не смогли защитить ее от актов киберпреследования. Это — продолжение и развитие судебной тяжбы Володиной, которая три года назад сменила имя, фамилию и адрес (новые данные не разглашаются по соображениям безопасности).

После того как в 2015 году Володина рассталась со своим партнером, гражданином Азербайджана, он стал ее оскорблять и преследовать. В предыдущем решении по делу Володиной ЕСПЧ постановил, что российские власти не смогли защитить ее от неоднократного домашнего насилия.

По новому делу, ссылаясь на ст. 8 Конвенции (право на уважение частной жизни), она, в числе прочего, утверждает, что бывший партнер использовал ее имя, личные данные и интимные фотографии для создания поддельных профилей в соцсетях, подложил ей в сумочку GPS-трекер и через соцсети угрожал убить. Заявительница жалуется в Страсбургский суд, что власти не смогли эффективно расследовать эти действия. В частности, власти оправдывали свое бездействие тем, что обидчик — житель Азербайджана.

Суд обязал Россию выплатить своей гражданке 7500 евро в качестве морального ущерба и около 5400 — на возмещение связанных с делом расходов.

Александр Минеев, Соб. корр. в Брюсселе

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