Российские и китайские ученые создали технологию точной лазерной сварки

Новая и особо точная технология лазерной сварки создана группой ученых из РФ и Китая. По словам специалистов, ранее таких же результатов можно было достичь только в вакууме, например, в условиях открытого космоса.

Проблема в том, что сваривание в условиях земной атмосферы сопровождается появлением плазменного факела вокруг точки нагревания металлов. Для того чтобы избежать возникаемых погрешностей и лишних затрать энергии, применяют инертные газы.

Ученые создали технологию, которая решает все воникающие проблемы. Отметим, что лазерная сварка широко применяется для создания космических и других высокотехнологических аппаратов. Аналогов отечественной технологии, не оставляющей места для брака, пока нет во всем мире.