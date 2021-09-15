 

Российские и китайские ученые создали технологию точной лазерной сварки

15.09.2021, 19:46, Новости дня
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Новая и особо точная технология лазерной сварки создана группой ученых из РФ и Китая. По словам специалистов, ранее таких же результатов можно было достичь только в вакууме, например, в условиях открытого космоса.

Проблема в том, что сваривание в условиях земной атмосферы сопровождается появлением плазменного факела вокруг точки нагревания металлов. Для того чтобы избежать возникаемых погрешностей и лишних затрать энергии, применяют инертные газы.

Ученые создали технологию, которая решает все воникающие проблемы. Отметим, что лазерная сварка широко применяется для создания космических и других высокотехнологических аппаратов. Аналогов отечественной технологии, не оставляющей места для брака, пока нет во всем мире.



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