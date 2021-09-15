В Израиле от COVID умер выступавший против прививок активист

Израильский активист Хай Шулиан, который выступал против вакцинации и ношения масок, умер от коронавируса, информирует израильский 13-й телеканал.

По сообщению СМИ, активист скончался ранее на этой неделе, телеканал показал кадры, на которых активист лежит в кровати с трубкой у носа и говорит, что у него коронавирус, передает РИА «Новости».

«Если я достаю этот кислород и пробую пройти три метра, я падаю в обморок. Я задыхаюсь. Продолжать борьбу демонстраций», – говорит он.

Сестра активиста рассказала, вся семья, кроме Хай Шулиана, вакцинировалась от коронавируса.

«Он был тверд в своей вере в то, что в демократической стране есть возможность каждому выбирать свой путь. И это путь, который он выбрал», – сказала в интервью телеканалу сестра активиста.

По ее словам, активист умер смертью «самой страшной, какую только можно представить, один, без семьи, хотя он был семейным человеком, без своих детей, мамы, братьев и сестер, один, извините, как собака».

В августе минздрав Израиля разрешил гражданам посещать Россию, включив ее в список стран, разрешенных для посещения в пандемию. В этот список внесены также Аргентина, Белоруссия, Британия, Индия, Кипр, Киргизия, Узбекистан и ЮАР.

По данным на 4 сентября, 64,5% населения Израиля сделали прививки от коронавируса. По данным университета Джонса Хопкинса, в Израиле зарегистрировано более 1,1 млн случаев заражения коронавирусом и 7,2 тыс. смертей от него. За последние 28 дней в страны выявили 217,1 тыс. случаев болезни и 663 смерти.