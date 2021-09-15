В Зарядье неизвестный прыгнул в Москву-реку с Парящего моста

Очевидцы сообщили, что с Парящего моста в Зарядье гражданин. На место следуют оперативные службы.

«По тревоге к месту происшествия направлена дежурная смена спасателей Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Однако, по прибытии выяснилось, что неизвестный мужчина самостоятельно выбрался из воды и скрылся в неизвестном направлении», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы департамента ГОЧСиПБ.

Ранее столичные спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину, прыгнувшего с моста ночью.