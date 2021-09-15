 

В Зарядье неизвестный прыгнул в Москву-реку с Парящего моста

15.09.2021, 19:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОчевидцы сообщили, что с Парящего моста в Зарядье гражданин. На место следуют оперативные службы.

«По тревоге к месту происшествия направлена дежурная смена спасателей Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Однако, по прибытии выяснилось, что неизвестный мужчина самостоятельно выбрался из воды и скрылся в неизвестном направлении», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы департамента ГОЧСиПБ.

Ранее столичные спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину, прыгнувшего с моста ночью.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.08 / Политика: Кто стоит за организацией массовых беспорядков в Белоруссии

12.11 / Гинцбург сравнил условия хранения вакцин «Спутник V» и Pfizer

08.08 / Сборная РФ по художественной гимнастике завоевала серебро на ОИ

19.01 / Украинские тесты на антиген COVID-19 имеют большой экспортный потенциал – эксперт

08.10 / Финляндия продлила закрытие границ с Россией

26.05 / В Британии умер Уильям Шекспир, первый мужчина в мире, получивший прививку от COVID-19

14.04 / Губернаторы столкнулись с самыми распространенными жизненными проблемами

09.11 / Пользователи соцсетей начали раздеваться в поддержку Дзюбы

01.11 / В Украине за сутки COVID-19 выявили у почти 8 тыс. человек

25.03 / Представлена современная копия Jaguar E-Type Series One

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика