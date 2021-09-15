 

Кабмин Украины разрешил будущим водителям дистанционно готовиться к экзамену по ПДД

15.09.2021, 19:08, Новости дня
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“Речь идет об обеспечении права на дистанционную форму обучения по подготовке водителей с помощью единой информационной системы МВД. И о возможности получения через электронный кабинет водителя водительского удостоверения с использованием средств почтовой связи”, – сказал министр Денис Монастырский.

Согласно постановлению Кабмина, аккредитованное учреждение должно проинформировать ближайший территориальный сервис МВД, что планирует вести обучение дистанционно, когда регистрирует список группы в едином государственном реестре МВД.

Дистанционное обучение по теоретической подготовке водителей будет проводиться для групп не более 10 человек.

Также водители могут заказать через электронный кабинет водителя или в приложении “Дія” удостоверение, которое им доставит национальный оператор почтовой связи “Укрпошта” или курьер.

“В условиях пандемии, вызванной острой респираторной болезнью COVID-19, это минимизирует контакты с другими людьми и поэтому является самым безопасным способом получения документов”, – подчеркнули в министерстве.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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