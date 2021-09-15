Московскую вышку 5G разогнали до рекордной скорости
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Во время тестирования сразу восемь разных смартфонов, выпущенных под брендом китайской компании Huawei, принимали сигнал 5G на скорости 700 Мбит/с. Таким образом, испытывали мощность установленной в Москве вышки для беспроводного Интернета пятого поколения.
Складывая полученные показатели, получаем скорость соединения, которая равна в совокупности 5,6 Гбит/с, уточняют эксперты. Таким образом, был установлен рекорд скорости беспроводного соединения в России.
Данная вышка установлена в рамках пилотного проекта по внедрению беспроводной интернет-связи пятого поколения. Она размещена на территории столичного парка «Остров Мечты». Вышки 5G стали появляться в РФ еще в начале текущего года.
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