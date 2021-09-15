Ритм нескольких сердец может синхронизироваться при прослушивании людьми одной истории



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Мышление способно влиять на частоту сердечных сокращений. Например, у здоровых людей она может меняться не только при физической нагрузке, но даже при мысли о ней. Известно, что ритм замедляется при медитации и ускоряется при тревоге и удивлении. Однако как влияет на пульс сознательное или бессознательное восприятие (например, прослушивание историй), изучено плохо.

Ранее некоторые исследования показывали, что физиологические показатели людей — в том числе ритм сердца — иногда синхронизируются. Это может случаться при переживании общего опыта или просто при пребывании в одной локации. Но какие именно факторы влияют на это, практически неизвестно. Ученые из США и Франции проверили, что именно способствует синхронизации ритма сердца при прослушивании текстов.

Лунный и менструальный циклы могут синхронизироваться

В исследовании ученые проверили гипотезу о том, что существует связь между лунным и менструальным циклами. По их мнению, эта связь во многом обусловлена лунным притяжением.

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Ученые провели четыре эксперимента. Сначала 27 добровольцев слушали фрагменты книги Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой». В это время каждому из участников исследования проводили электрокардиографию. Изменения, которые она фиксировала, зависели от событий в книге. У большинства сердце ускорялось и замедлялось в одних и тех же эпизодах повествования. Значительной синхронизация ритма была у 17 из них.

Во втором эксперименте ученые проверили, как влияет на «коллективный» ритм сердца сосредоточенность на повествовании. Участники смотрели короткие видео-инструкции по два раза. В первый раз сосредоточенно, во второй, ведя в уме обратный отсчет (они отнимали по 7 от определенного числа). В первом случае авторы исследования наблюдали синхронизацию ритма. Поскольку ролики не содержали эмоциональных перепадов, они пришли к выводу, что причиной сходного ритма сердца является не эмоциональная составляющая рассказа. В то же время, недостаток внимания при втором просмотре привел к снижению синхронизации.

В третьем эксперименте участники слушали детские рассказы. Часть из них была внимательна, другая — отвлекалась. Затем добровольцев попросили вспомнить некоторые факты из текста. Оказалось, что чем лучше люди могли вспомнить историю, тем большая синхронизация ритма была у них во время ее прослушивания. То есть, считают ученые, изменения в ритме связаны с сознательной обработкой рассказа.

Ультразвук вернул сознание людям в состоянии бодрствующей комы

Ученые смогли пробудить сознание у двух из трех пациентов, которые почти не реагировали на раздражители в течение долгого времени

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Примечательно, что синхронизации дыхания у участников исследования не обнаружилось. Это было неожиданной находкой, поскольку влияние частоты дыхания на ритм сердца хорошо известно.

Последний эксперимент включал не только здоровых добровольцев, но и людей с нарушениями сознания (в коме, вегетативном состоянии, состоянии минимального сознания). Как ожидалось, синхронизация ритма сердца во второй группе была слабой.

Кома или Сон разума

В переводе с древнегреческого кома — это «глубокий сон». В современном понимании кома — это максимальная степень патологического торможения центральной нервой системы (ЦНС), характеризующаяся глубокой потерей сознания, утратой рефлексов, отсутствием реакции на внешние раздражители и расстройством регуляции жизненно важных функций организма

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К одному из двух пациентов с наиболее высоким уровнем синхронизации ритма сердца, в течение полугода вернулось сознание. Ученые не исключают, что ее оценка может иметь прогностическую ценность. Чтобы подтвердить это, требуются дополнительные исследования.

Лукас Парра (Lucas Parra) из Городского колледжа Нью-Йорка, соавтор исследования, резюмировал, что что для синхронизации сердечного ритма важным фактором является то, как сохраняют внимание слушатели. По его словам, дело не в эмоциях, но в вовлеченности, внимательности и мыслях о том, что произойдет дальше. Во время прослушивания сердце, по его словам, реагирует на сигналы из мозга.

Парра считает, что полученные данные очень важны для понимания связи головного мозга, конкретно — мышления, с работой всего организма.