Названы наиболее необходимые осенью 6 овощей и фруктов

Медики рассказали о правилах здорового питания в осеннюю пору. Употребление 6 овощей и фруктов станет наиболее полезным для поддержания необходимого организму баланса витаминов и микроэлементов.

Так, придает энергию и стимулирует мозговую деятельность тыква. Обилие в ней витамина К улучшает работу почек и метаболизм. Редкий же витамин T и клетчатка помогают печени, желудку и кишечнику усваивать жирные, мясные блюда и прочую тяжёлую еду. Кроме того, в ней много антиоксидантов, витаминов группы В, РР, С, Е. Богат овощ и микроэлементами вроде калия, железа, магния, фосфора. Тыква реактивизирует активность ферментов, ответственных за детоксикацию, а также обладает желчегонным эффектом и нормализует обмен липидов.

Полезны осенью и гранаты, обладающие порядка 15 аминокислотами, в т.ч. содержащихся только в нем и мясе. Много в нем калия, натрия, железа и таниа, марганца, витаминов В6, К и С, а также клетчатки. Поэтому субтропический фрукт полезен для нервов, кожи и крови. Рекомендуется употреблять даже зерна граната, как общеукрепляющее средство после простуды и для восполнения дефицита полезных веществ. Антиокислители и противовоспалительные элементы дают возможность замедлять рост раковых опухолей.

Репа является не только низкокалорийной, но и сытным продуктом. Овощ, наполовину состоящий из клетчатки, улучшает пищеварение. А йод, натрий и кальций, марганец, магний, фосфор и железо полезны при заболеваниях крови, метаболизма и костей. Благодаря полисахаридам, репа отлично подходит для диеты. А противогрибковые и антибактериальные вещества защитят организм от болезней.

Груши содержат кремний, железо, медь и кобальт, важные для защиты от недостатка гемоглобина, гастрита и миокардиопатии.

Регулярное употребление этого фрукта способствует выработке коллагена, необходимого коже. А кобальт помогает иммунитету, активируя обмен жирных кислот и обмен фолиевой кислоты.



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Цветная капуста богата аскорбиновой кислотой, а также противовоспалительными и антираковыми веществами. Соцветия данного вида капусты с тартроновой кислотой помогают худеть, сжигая жир и улучшая функции печени. Ее можно есть даже сырой, так в ней сохранится больше витаминов A, группы B, PP, устраняющих «плохой холестерин».

Клюкву давно считают настоящим витаминным комплексом, также в ней наибольшее количество минералов из всех дикорастущих ягод. Она укрепляет иммунную систему, понижает температуру тела и устраняет воспаления. Регулярно употреблять клюкву надо и для поднятия тонуса. Так, клюквенный сок с медом и шиповником может заменить утренний кофе.

Источник: 74.ru