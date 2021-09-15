 

Нидерландские ученые обнаружили, что прививка от гриппа может защитить от COVID-19

15.09.2021, 18:40, Разное
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Ученые из университета Радбауд, а также другие ведущие научные центры Нидерландов и ФРГ, провели исследование о влиянии вакцины от гриппа на стойкость иммунитета организма к инфекции SARS-CoV-2. Ученые опубликовали результаты своей работы в препринте на сервере medRxiv.
Это исследование было проведено среди персонала в одной из крупных больниц, расположенной в королевстве Нидерланды. В результате этого эксперимента, были получены следующие данные:

– в течение первой волны пандемии, количество заболевших COVID-19 среди привитых от гриппа работников больницы было на 47% ниже, чем не привитых;

– в течение второй волны пандемии, количество заболевших COVID-19 среди привитых от гриппа работников больницы было на 49% ниже, чем не привитых.

Проведя генетический анализ, исследователи выяснили, что прививка от гриппа усиливает врожденный иммунитет человеческого организма. В среднем, наибольший эффект от прививки достигается спустя около шести недель после вакцинации.
Кроме того, было выяснено, что если человек все-таки заболевает коронавирусом после того, как был привит против гриппа, то вакцина вполне безопасна, даже при тяжелом течении болезни.

Напомним, согласно данным ВОЗ, всего заразившихся инфекцией SARS-CoV-2 людей по всему миру более 226 миллионов человек, из них свыше 4,5 миллиона скончались. Началом пандемии считается 11 марта 2020 года. На сегодняшний день, инфекция SARS-CoV-2 обнаружена в более 170 странах мира.

Источник: www.medikforum.ru



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