Перечислены округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

В Московской области зафиксировали 790 новых случаев заболевания инфекцией COVID-19 за последние сутки. Об этом сообщили в областном оперативном штабе по коронавирусу.

Список антилидеров по ковиду среди округов Подмосковья возглавил Королёв, где выявили 73 новых случая. Второе место занял Раменский округ с 57 заражённых. За ним следует Балашиха – там заболели 54 человека. Напряжённая ситуация также наблюдалась в Одинцовском округе, Чехове, Люберцах, Солнечногорске, Красногорске и Пушкино, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.