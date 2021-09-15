 

Перечислены округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

15.09.2021, 18:36, Разное
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В Московской области зафиксировали 790 новых случаев заболевания инфекцией COVID-19 за последние сутки. Об этом сообщили в областном оперативном штабе по коронавирусу.

Список антилидеров по ковиду среди округов Подмосковья возглавил Королёв, где выявили 73 новых случая. Второе место занял Раменский округ с 57 заражённых. За ним следует Балашиха – там заболели 54 человека. Напряжённая ситуация также наблюдалась в Одинцовском округе, Чехове, Люберцах, Солнечногорске, Красногорске и Пушкино, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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