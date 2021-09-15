 

Вакцины от гриппа оказались эффективными против коронавируса COVID-19

15.09.2021, 18:36, Разное
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Вакцины от гриппа оказались весьма эффективны в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. К такому выводу пришла группа учёных из Нидерландов и Германии.

В ходе исследования пациентов крупных больниц специалисты установили, что в ходе первой волны коронавируса привитые от гриппа люди заражались новой инфекцией на 47% реже тех, кто не прошёл вакцинацию. А за время второй волны пандемии их доля увеличилась до 50%. Учёные считают, что препараты оказывают воздействие на некоторые гены организма, что приводит к укреплению иммунитета, сообщает Vse42.ru.



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