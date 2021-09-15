Мнение: Экзамены на беспилотниках, конец традиционного автопрома и сравнение Маска с Роскосмосом

1. ГИБДД уже с 2025 года планирует принимать экзамены на беспилотниках. Как я понимаю, речь идёт о традиционном фронте усилий ведомства, о борьбе с внутренней коррупцией. Сейчас, напомню, в России учат водить так плохо, что большая часть выпускников автошкол самостоятельно сдать честный экзамен не может. Не потому, что их валят, а потому, что у них слишком мало часов на дорогах, чтобы отправлять их в большое плавание. В качестве решения проблемы некоторые автолюбители учатся дополнительно, сдавая экзамен с третьей-четвёртой попытки, а другие развращают инспекторов — предлагают последним взятку в 15-25 тысяч рублей, чтобы те закрыли глаза на ошибки.

Полагаю, именно для пресечения такого рода взяточничества ГИБДД и планирует сделать автомобили для сдачи экзаменов беспилотными:

https://mag.auto.ru/article/gibdd-budet-prinimat-ekzamen-na-prava-s-pomoshchyu-bespilotnikov/

С одной стороны, идея правильная. С другой стороны, если беспилотники станут обыденностью, кому вообще будут нужны водительские права? В дороге куда как приятнее поспать, посмотреть кино, поболтать по телефону или, например, пообедать. Полагаю, держаться за руль по старинке предпочтут только немногочисленные фанаты вождения. Но, с другой стороны, у фанатов и проблем со сдачей экзамена в ГИБДД не будет: если человек всерьёз увлекается автомобилями, ему только в радость лишний раз доказать своё мастерство.

2. Глава Фольксвагена Герберт Дисс рассказывает о ближайшем будущем автомобильной отрасли. Это переход на беспилотники, рост доли сдаваемых в аренду автомобилей и автоуслуг:

https://lenta.ru/news/2021/09/06/autovse/

Рассуждая о будущем автомобильной промышленности, Дисс называет не электромобили, а беспилотники «темной лошадкой», которая скоро изменит отрасль, передает Reuters.

«Автономное вождение действительно изменит нашу индустрию, как никогда ранее», — отметил глава Volkswagen перед официальным открытием Международного автосалона IAA в Мюнхене. Дисс рассказал об усилении экологического давления на автопромышленность, напомнив о планах ЕС запретить с 2035 года продажу новых машин с бензиновыми и дизельными двигателями.

«К 2030 году 85 процентов нашего бизнеса — это автомобили, личные и арендованные. И около 15 процентов должно приходиться на шаттлы, транспортные услуги», — подытожил Герберт Дисс.

3. Автор канала «Сделано у нас» сравнивает текущие достижения Спейс Икс – космической компании Илона Маска – с достижениями Роскосмоса:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/pohoje-u-maska-chtoto-poshlo-ne-tak-spacex-proigryvaet-zakazchiki-vybiraiut-roskosmos-613fccc61afd541616f7f1c0

…был сделан 21 запуск. Из них 15 запусков это вывод на орбиту своих собственных спутников системы Starlink. То есть это

Маск заказывал запуски сам у себя.

Из оставшихся шести запусков два по заказу НАСА (Crew-2 и Dragon 2), и один по заказу Пентагона (GPS III-05). То есть это тоже не коммерческие.

Итого остается ТРИ коммерческих пуска. В начале года на орбиту был выведен турецкий аппарат Türksat 5A, а под конец спутник связи SXM-8 радиовещательной компании Sirius XM и далее 29 августа были выведены несколько спутников разных заказчиков.

И это пока всё. Три коммерческих запуска с начала года. Это вот так Маск “порвал” Роскосмос.

Стоп, а может Роскосмос вообще ни одного коммерческого запуска не сделал? Давайте считать.

Ну для начала посмотрите вот на этот скриншот:

Сами посчитаете сколько спутников скольких заказчиков из скольких стран 22 марта запустил Роскосмос? Это все клиенты. Сколько заказчиков выбрало Роскосмос? Я только стран насчитал 19. Тут и Канада и Британия и Япония – закадычные друзья США выбирают Роскосмос!

Да, он это сделал одним запуском. Но дело то в том, что Роскосмос не возвращает ступень, поэтому ему не надо возить лишнее топливо, а значит он может загрузить ракету по самое небалуйся. И вот именно за счет этого предложить заказчикам отличную цену. Чем больше желающих, тем ниже цена.

Но и это еще не всё. С начала года Роскосмос выполнил пять запусков в интересах британской компании OneWeb.

Итого, Роскосмос выполнил шесть коммерческих запусков с начала года. В два раза больше.

Но и это еще не всё. Маск не смог отобрать запуски и у остальных, включая своих прямых конкурентов из США. В 21 году коммерческими запусками отметились и Virgin Orbit (2 запуска), и Rocket Lab (4 запуска, 3 успешных), да и европейцы с Куру тоже коммерческими запусками балуются.

И если бы не проект самого Маска Starlink, то в этом году очень популярный и якобы дешевый Falcon 9 попал бы в космос лишь 6 раз, причем из них три по заказу государства.

А если из всех удачных запусков США (29 запусков+2 неудачных) убрать Starlink, то США получается в космосе идет по запускам вровень с Россией (14 запусков+0 неудачных).

Тем временем, миллиардер Стив Возняк, один из основателей Эппл, пошёл по пути миллиардеров Маска, Брэнсона и Безоса, открыв собственную космическую компанию, призванную стать «не такой, как другие»:

https://nplus1.ru/news/2021/09/14/woz

Похоже, это становится тиражируемой бизнес-моделью. Берём популярную фигуру из ИТ и делаем её фронтменом новой компании в космической отрасли. Тем самым, мы сливаем в экстазе и компьютерных гиков, и любителей космоса, и фанатов комиксов про успешных капиталистов-изобретателей (Бэтмена и Железного человека).

Фандом добровольно помогает медийному продвижению компании и раскрутке её акций на бирже. Реальные же технические или экономические результаты долгое время вовсе не требуются, а дальше можно повторять советские и американские достижения шестидесятых годов, подкрашивая их для убедительности какими-нибудь спецэффектами.