ЦИК: В некоторых регионах избиратели получат до 9 бюллетеней по разным уровням выборов

В списки избирателей включат 108 млн человек, зарегистрированных на территории России, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в своем докладе о готовности избирательных комиссий к проведению выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

«По данным МИД России, еще порядка 2 млн российских избирателей проживают или находятся за пределами территории Российской Федерации, и они тоже смогут принять участие в голосовании», – говорится в докладе, опубликованном в Telegram-канале ЦИК.

Утром 17 сентября на территории РФ откроются почти 96 тыс. избирательных участков. 93,5 тыс. постоянных, привычных для избирателей, а также около 2,5 тыс. участков, образованных в местах временного пребывания избирателей.

Российские граждане, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать в 144 странах, где будут работать 348 участков. Еще семь участков находятся в Байконуре (Казахстан).

«Проводить выборы будут члены комиссий с правом решающего голоса всех уровней – их у нас около 880 тыс., которые формируют: Центральную избирательную комиссию; 85 избирательных комиссий субъектов; 225 окружных избирательных комиссий; 2802 территориальных избирательных комиссий; свыше 96 тыс. участковых избирательных комиссий (в том числе на зарубежных участках)», – указывается в докладе.

Памфилова добавила, что в системе избирательных комиссий представлены все слои общества: туда входят представители самых разнообразных профессий, представители политических партий, самых разных организаций.

«И хочу отметить, что менее 6% – представители государственных и муниципальных случаев, а не половина, как это возможно по закону», – указала она.

Одной из приоритетных задач, которую ЦИК ставит перед собой, является повышение квалификации членов избирательных комиссий всех уровней, их профессионализация на основе доступного, понятного методического материала, подчеркивается в документе.

В период проведения избирательной кампании ЦИК РФ в формате видеоконференции было организовано и проведено обучение для всех членов окружных избирательных комиссий (ОИК).

Обучение членов участковых избирательных комиссий (УИК) стартовало 11 августа 2021 года и будет продолжаться до начала голосования. На этом этапе предполагается обучить порядка 849 тыс. членов УИК.

«Наша задача – подготовить членов избирательных комиссий не только методологически, но и психологически, чтобы они могли противостоять провокациям, которые готовятся. Поэтому на нашей горячей линии выделен отдельный канал для правовой и психологической поддержки организаторов выборов. Мы не позволим выбивать из колеи людей, которые пришли честно и добросовестно исполнять свой долг», – добавила глава ЦИК.

Всего на единый день голосования 19 сентября 2021 года назначено свыше 4,4 тыс. избирательных кампаний всех уровней во всех 85 субъектах страны.

Замещению подлежат более 31 тыс. мандатов.

В 46 регионах предстоят выборы в органы государственной власти субъектов Российской Федерации. В девяти регионах на прямых выборах избираются высшие должностные лица субъектов.

В 39 регионах пройдут выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов.

Еще в трех регионах – в Республике Дагестан, в Карачаево-Черкесской Республике и в Республике Северная Осетия – Алания, главы субъектов будут избираться депутатами заксобраний субъектов по представлению президента.

Подавляющее большинство кампаний составят выборы муниципального уровня.

«Избирателям предстоит принять не простое решение. В некоторых регионах они получат до 9 бюллетеней по разным уровням выборов. И я бы не взялась судить, кто для гражданина важнее: депутат Государственной Думы или депутат сельского поселения», – заключила Памфилова.