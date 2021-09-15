 

Грызлов заявил об отказе Киева вернуться к работе в Минске в очном формате

15.09.2021, 18:26, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУкраинская делегация в Контактной группе по урегулированию в Донбассе отказалась возвращаться в очный формат переговоров в Минске, сообщил полпред РФ Борис Грызлов.

«Мы поддерживаем стремление участников переговоров, нацеленное на возвращение в очный формат. Но Киев категорически отказался вернуться к работе в Минске», – приводит его слова ТАСС. 

По словам полпреда, до пандемии Минск «соответствовал требованиям по обеспечению полноценного участия всех сторон минского формата, в особенности Украины и Отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)».

Грызлов отметил, что Киев продолжает усугублять кризис в переговорном процессе.

«Подчеркну, что позиция Киева только усиливает пропасть между Украиной и Донбассом, порождая взаимное недоверие. Цена такого поведения – благополучие и жизни людей по обе стороны линии соприкосновения. Киев последовательно прилагает все усилия для усугубления кризиса в процессе урегулирования», – сказал он.

Также Грызлов сообщил, что представители Украины в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины отказались работать с республиками Донбасса над гуманитарными вопросами, остановив диалог по освобождению удерживаемых лиц.

«Представители Киева в очередной раз отказались работать с Донбассом над гуманитарными вопросами, вместо этого пытаясь диктовать состав делегаций Донецка и Луганска. Таким образом, полностью остановлен диалог по освобождению удерживаемых лиц и открытию КПВВ на линии соприкосновения», – сказал он.

Ранее Грызлов заявил, что на прошедшей встрече представители Украины на переговорах Контактной группы по прекращению конфликта в Донбассе пошли на полную дезорганизацию диалога по всем направлениям политического урегулирования и сорвали заседание.



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