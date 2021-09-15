 

Кабмин Украины исключил пять облэнерго из перечня большой приватизации

15.09.2021, 18:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Речь идет о “Тернопольоблэнерго”, “Запорожьеоблэнерго”, “Харьковоблэнерго”, “Николаевоблэнерго” и “Хмельницкоблэнерго”.

Распоряжение принято во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 года о мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере, которое президент Владимир Зеленский ввел в действие указом №452/2021 от 28 августа.

Кабмин также поручил Минэкономики, Минэнерго и Фонду госимущества подать предложения для дополнения перечня объектов приватизации, чтобы обеспечить предусмотренные от приватизации поступления в 2022-2024 годах.

Контекст:

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

Большую приватизацию в Украине приостановили в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 4 февраля 2021 года Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации, 30 марта закон был принят, 29 апреля его подписал президент.

По данным Фонда госимущества, госбюджет получил от малой приватизации с начала 2020 года более 4,5 млрд грн. В этом году поступления от приватизации в целом должны составить 12 млрд грн. Об этом глава ФГИ Дмитрий Сенниченко рассказал в интервью “Фокусу”, которое вышло 18 июня.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.01 / Трамп и госсекретарь Джорджии поспорили об итогах выборов в штате

22.07 / “Огонь”. Звезда “Танцев со звездами” Гвоздева в купальнике показала эффективные упражнения для пресса

09.02 / Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине

31.07 / “Проиграна битва, но не проиграна война”. Витренко рассказал , как Украина будет бороться против запуска “Северного потока – 2”

19.10 / Израиль заявил об опасном сближении российского Су-27 с лайнером Israir

08.06 / Верещук о Коболеве: Он совсем улетел в космос, полностью неадекватное эго, уверовал в свое геополитическое значение и планетарный масштаб

07.09 / Российского пропагандиста Киселева госпитализировали с COVID-19

13.07 / Российский нападающий подписал контракт с клубом НХЛ «Миннесота»

02.01 / Аксенов предсказал выход из состава Украины нескольких областей

14.08 / Командующий войсками ЦВО подвел итоги учений двух армий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика