В миссионерской оппозиции

Каких верующих, за что и как подвергают репрессиям в современной России.

За последние годы в стране радикально изменилась ситуация со свободой совести. С одной стороны, это частный случай общего усиления репрессивной составляющей режима. С другой — действия властей в столь деликатной сфере отличаются некомпетентностью, неумением правильно интерпретировать явления духовной жизни, топорностью и попранием норм закона об уважении к религиозным чувствам. Создается впечатление, что под видом защиты «традиционных ценностей» возрождаются худшие традиции времен воинствующего безбожия.

Иногда гонимых верующих называют «сектантами». Этот термин обычно воспринимается как оскорбительный и не имеет юридической дефиниции. На церковном языке сектой (от латинского secta — «школа, учение») можно назвать любую религиозную группу, отделившуюся от православной церкви. В последние годы в РПЦ говорят даже о феномене «внутрицерковного сектантства», имея в виду оппозиционные группы, формально не отделяющиеся от РПЦ. Российская Конституция гарантирует равенство всех религиозных объединений перед законом; с точки зрения светского государства невозможно отделить церкви от сект.

Свидетели Иеговы*

Крайне активная, иногда казавшаяся навязчивой миссионерская деятельность этой неопротестантской конфессии, возникшей в США в самом конце XIX в., вызывала особенное раздражение у РПЦ с начала 90-х. Именно свидетели Иеговы (СИ) открывают официальный список «тоталитарных сект и деструктивных культов», утвержденный Архиерейским собором РПЦ 1994 г. Специфика доктрины СИ (отказ от службы в армии и от участия в выборах, равнодушное отношение к госсимволам и патриотической риторике) мешает верующим этой конфессии уживаться с тоталитарными и авторитарными режимами. В нацистской Германии СИ помещали в концлагеря, где они носили особые нашивки малинового цвета, а в СССР ссылали в Сибирь. В начале 90-х конфессия была зарегистрирована, а тысячи репрессированных СИ — признаны жертвами политических репрессий. Многие из них дожили с этим статусом до апреля 2017 г., когда российский Верховный суд признал все 396 религиозных организаций СИ экстремистскими и ликвидировал их. При этом сама вера в Иегову не запрещалась, поскольку ст. 28 Конституции каждому гарантирует право исповедовать любую религию. Однако после нескольких месяцев затишья, уже в конце 2017 г., в разных регионах страны начали возбуждаться уголовные дела против СИ — по статьям о создании либо участии в экстремистской организации. Как правило, прокуроры и следователи так интерпретируют любую религиозную практику СИ либо их попытки рассказать о своей вере другим людям.

За истекшие после решения Верховного суда четыре года было вынесено 130 приговоров в отношении СИ, 55 верующих получили реальные сроки, более 70 — условные. Правозащитный центр «Мемориал» (признанный Минюстом «иностранным агентом») считает политзаключенными 87 СИ.

Сейчас в статусе обвиняемых находится 540 верующих, прошло более полутора тысяч обысков. Как правило, дела этих верующих относятся к категории «особо важных», нередко ими занимаются следователи ФСБ.

Член общины «Свидетелей Иеговы»* показывает следы от пыток. Сургут. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

По данным самих СИ, на конец 2016 г. верующих этой конфессии было в РФ около 178 тысяч. Даже если учесть несколько тысяч эмигрантов, покинувших страну после 2017 г., репрессии пока коснулись не более чем 1% СИ. В официальной криминальной хронике они проходят как «руководители ячеек экстремистской организации». Но маховик репрессий постепенно набирает обороты: для тысяч следователей и прокурорских работников это настоящий Клондайк — если возбуждать дела постепенно, работы хватит еще на 100 лет.

Среди задержанных СИ попадаются иностранные граждане: уже много лет отбывает наказание датчанин Деннис Христенсен, задержанный в Орле, а в конце августа в Москве поместили в СИЗО № 7 гражданина Гайаны Шона Пайка. 2 сентября вступил в силу рекордный по жестокости приговор СИ: Амурский областной суд отправил в колонию на восемь лет 45-летнего Алексея Берчука. Обвинение считает, что он возглавлял собрания верующих на одной из квартир в Благовещенске. Столь жестокий приговор официально осудил Госдепартамент США.

Верховный суд Хакасии отправил в колонию на два года и пять лет мать и сына — Валентину и Романа Барановских, причем матери на момент приговора исполнилось 70. В июле прошлого года, когда уже шло следствие, она перенесла инсульт и нуждается в постоянной помощи. Характерно, что в этом деле, как и в абсолютном большинстве дел СИ, нет потерпевших. О жизненных драмах сотен российских СИ — как правило, простых рабочих или учителей — можно рассказывать бесконечно.

Методичные репрессии целой конфессии вызывают тревогу за пределами РФ — не осталось ни одной влиятельной правозащитной организации, которая не высказала бы осуждения такой политики; к ним присоединились и многие государства. Один из свежих документов такого рода — письмо Ассоциации бывших заключенных концлагеря Дахау Путину, авторы которого напоминают об обращении с СИ в этом лагере. И сегодня в РФ «имеют место случаи жестокого обращения и применения насилия. И мужчин, и женщин приговаривают к длительным срокам заключения. Просьбы о смягчении условий тюремного содержания или условно-досрочных освобождениях отклоняются».

Сам Путин дважды — в 2018 и 2020 гг. — перед камерами выражал удивление размахом репрессий против СИ и даже предлагал их смягчить, но это никак не повлияло на действия силовиков.

Пятидесятники и «закон Яровой»

С точки зрения РПЦ, эта протестантская конфессия является «тоталитарной» лишь отчасти. Патриархия тут вынуждена считаться с позицией Кремля, который взаимодействует с лидером крупнейшего пятидесятнического союза — РОСХВЕ — епископом Сергеем Ряховским (входит в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте, несколько раз избирался в Общественную палату). РПЦ осуждает лишь «радикальных харизматов», входящих в РОСХВЕ, при этом толерантно относясь к «умеренным пятидесятникам».

Сергей Ряховский после церемонии инаугурации Владимира Путина в пресс-центре в Большом Кремлевском дворце. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Большое беспокойство в этом сообществе вызвало решение Генпрокуратуры признать в конце августа «нежелательными» четыре евангельских церкви из сообщества «Новое поколение» в Латвии и Украине. «Их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — утверждает надзорное ведомство. Лидер сообщества пастор Алексей Ледяев известен призывами «идти в политику» и поддержкой украинской «революции достоинства». Въезд в Россию ему был закрыт еще в 2002 г.

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