Компания Apple получила 6 млн долларов от Epic Games по решению суда

Юристы американской компании Apple празднуют «громкую победу». В суде им удалось отстоять свои претензии к Epic Games, которая уже выплатила компенсацию в размере 6 миллионов долларов.

Несмотря на то, что сумма для гиганта электронной индустрии вроде бы невелика, о данном событии с радостью сообщил также и генеральный директор Epic Games Тим Суини, который вынужден был пояснять поражение своей команды в судебном споре обычным пользователям.

Суть дела состояла в том, что ответчик использовал свою платежную систему при использовании платформы Apple, из-за чего истец остался без части доходов от комиссионных. По словам экспертов, дело вовсе не в сумме компенсации, а в принципе, на котором держится бизнес «Яблочной» компании и ее партнеров.