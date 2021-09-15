 

Компания Apple получила 6 млн долларов от Epic Games по решению суда

15.09.2021, 18:00, Новости дня
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Юристы американской компании Apple празднуют «громкую победу». В суде им удалось отстоять свои претензии к Epic Games, которая уже выплатила компенсацию в размере 6 миллионов долларов.

Несмотря на то, что сумма для гиганта электронной индустрии вроде бы невелика, о данном событии с радостью сообщил также и генеральный директор Epic Games Тим Суини, который вынужден был пояснять поражение своей команды в судебном споре обычным пользователям.

Суть дела состояла в том, что ответчик использовал свою платежную систему при использовании платформы Apple, из-за чего истец остался без части доходов от комиссионных. По словам экспертов, дело вовсе не в сумме компенсации, а в принципе, на котором держится бизнес «Яблочной» компании и ее партнеров.



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